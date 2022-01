BNP Paribas wyłącznym doradcą Saudi Aramco w przejęciu wybranych aktywów Lotosu

BNP Paribas pełni rolę wyłącznego doradcy finansowego Saudi Aramco w transakcji przejęcia wybranych aktywów Grupy Lotos - poinformował w czwartek bank.

"Jako wyłączny doradca finansowy Saudi Aramco byliśmy zaangażowani we wszystkie etapy transakcji" - wskazał cytowany w czwartkowej informacji banku Piotr Mietkowski, dyrektor zarządzający bankowością inwestycyjną na Europę Środkowo-Wschodnią w Grupie BNP Paribas i członek Rady Nadzorczej Banku BNP Paribas.

Zgodnie z ogłoszonymi w środę decyzjami Orlenu, Saudi Aramco kupi 30 proc. udziałów w rafinerii Lotosu, węgierski MOL - 417 stacji paliw Lotosu, a Unimot - bazy paliw. Orlen zaznaczył, że w ten sposób realizuje warunki Komisji Europejskiej dla przejęcia Lotosu. PKN Orlen informował, że Saudi Aramco za ok. 1,15 mld zł kupi 30 proc. udziałów w rafinerii Lotosu oraz spółki Lotosu zajmujące się hurtem oraz paliwami lotniczymi. Jednocześnie Orlen podpisał z Saudyjczykami trzy umowy: na dostawy ropy, współpracę w obszarze badań i rozwoju oraz wspólne analizy co do inwestycji w obszarze petrochemii.

Zgodnie z czwartkową informacją banku, Grupa BNP Paribas współpracuje z Saudi Aramco, największą na świecie zintegrowaną firmą energetyczną i chemiczną (kapitalizacja rynkowa na poziomie ok. 1,9 biliona dolarów), od kilku lat. W ciągu ostatnich 12 miesięcy to druga transakcja, w której BNP Paribas pełni rolę wyłącznego doradcy finansowego Saudi Aramco, po transakcji sprzedaży projektu o wartości 12 mld dol. w Arabii Saudyjskiej.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl