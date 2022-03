BNP Paribas zacznie wypłacać dywidendę i stawia na rozwój organiczny

ROE na poziomie ok. 12 proc., zrównoważone aktywa to 10 proc. portfela, powiększanie bazy aktywnych klientów detalicznych (indywidualnych i firm mikro) do 4,5 mln, a także organiczny wzrost banku, przy zachowaniu odpowiedzialnego podejścia do zarządzania ryzykiem - to główne cele ogłoszonej we wtorek 22 marca strategii Banku BNP Paribas na lata 2022-2025.

Dywidenda od 2025

1,5 mld zł w technologie

Zrównoważone finansowanie

Cztery filary strategii

Z przeglądu portfela kredytowego wynika, że ekspozycja na ryzyko związane z rosyjską inwazją na Ukrainę jest ograniczona.- Posiadamy znikomą bezpośrednią ekspozycję oraz bardzo ograniczoną pośrednią ekspozycję na te trzy kraje (Rosja, Ukraina, Białoruś – przyp. red.). Uważamy, że ta sytuacja nie spowoduje materialnego wzrostu kosztów ryzyka; klienci, którzy są wyeksponowani na te rynki, są silnie zdywersyfikowani - mówi Gdański.BNP Paribas zadeklarował w strategii, że od 2025 roku zacznie wypłacać dywidendę. Chce na ten cel przeznaczyć 50 proc. rocznego zysku.- To, co deklarujemy, to wypłata dywidendy w wysokości 50 proc. z zysku za rok 2025, co absolutnie nie wyklucza wypłaty dywidendy w okresie wcześniejszym wtedy, kiedy będzie to realne i możliwe - wyjaśnia Przemek Gdański.Strategia zakłada ponadto inwestycje w technologie, łącznie na poziomie ok. 1,5 mld zł.Jak czytamy w komunikacie, dynamiczny, a przede wszystkim efektywny wzrost nie zostanie osiągnięty bez poprawy wewnętrznych procesów i zakrojonej na szeroką skalę transformacji obszaru IT, z wykorzystaniem nowoczesnych technologii informatycznych, jak chmura obliczeniowa czy otwarta bankowość.- W usprawnienia technologiczne, mające na celu wsparcie rozwoju biznesu i dwukrotne przyspieszenie tempa wdrażania nowych rozwiązań, bank planuje zainwestować łącznie ok. 1,5 mld zł - twierdzi bank.Zapowiada także gruntowną zmianę technologii wykorzystywanych w banku w celu umożliwienia skalowania biznesu - IT@Scale. Ma na tel cel zostać przeznaczone 500 mln zł do 2025 r. "Inwestycje w rozwiązania technologiczne dla klientów i biznesu do 2025 r. - 1 mld zł" - czytamy w prezentacji banku.Udział zrównoważonego finansowania ma wzrosnąć do 10 proc. w 2025 r., z 4,5 proc. na koniec 2021 r. - podał bank.- Bank wdroży najwyższe standardy zarządzania ryzykiem ESG i konsekwentnie będzie poprawiał profil ryzyka ESG swojego portfela kredytowego. Ponadto bank będzie konsekwentnie mierzył i ograniczał ślad węglowy swojego portfela poprzez wsparcie klientów w ich transformacji - czytamy w komunikacie.Strategię, którą nazwano GObeyond, rozpisano na 18 inicjatyw rozłożonych między cztery strategiczne filary: up, positive, stronger i together.Up oznacza konsekwentny organiczny wzrost we wszystkich segmentach rynku. Bank chce go osiągać, dostarczając klientom spersonalizowane produkty i usługi w modelu omnikanałowym, budując długoterminowe relacje z klientami, zgodnie z ideą pozytywnej „obsesji” na punkcie ich potrzeb.Bank planuje osiągnięcie 7-proc. udziału w rynku nowej sprzedaży kont, kredytów gotówkowych oraz kredytów hipotecznych.W segmencie korporacji międzynarodowych bank planuje wzrost liczby aktywnych klientów o ponad 22 proc. w stosunku do 2021 r., natomiast w segmencie bankowości MŚP i korporacyjnej o ponad 18 proc. względem 2021 roku.Positive gwarantuje, że wszelkie działania banku mają pozytywny wpływ na otoczenie społeczne, biznesowe i środowisko. Filar ten ma pomóc w umocnieniu pozycji banku jako lidera zrównoważonych finansów.Łączna wartość kredytów udzielonych przez bank na projekty wspierające zrównoważony rozwój to już 6,6 mld zł.Stronger oznacza wzmacnianie biznesu dzięki zmianom technologicznym. Bank przygotowuje się do transformacji systemu głównego, co ułatwi wykorzystanie chmury i zapewni większą skalowalność. Tworzenie i oferowanie innowacyjnych produktów i usług pozabankowych umożliwi platforma API Marketplace.Together, czyli po pierwsze ludzie. Celem filaru jest budowanie przewagi konkurencyjnej dzięki zwiększaniu zaangażowania pracowników i pełnemu wykorzystaniu ich potencjału. Proces ten ma ułatwić zmiana metod pracy i przyjazne, różnorodne środowisko pracy, wspierające rozwój.