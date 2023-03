BNP Paribas zwiększyl zysk o 150 proc.

Grupa BNP Paribas Bank Polska osiągnęła w 2022 r. zysk netto w wysokości 441 mln zł, co oznacza wzrost o 150 proc. wobec 2021 roku.

BNP Paribas zwraca uwagę, że wyniki 2022 r. były w znaczącym stopniu obciążone kosztami nowych regulacji, w szczególności wpływem wakacji kredytowych, co obniżyło zysk netto o 895 mln zł.

Na wyniku netto banku istotnie wpływały także koszty z tytułu rezerw na ryzyko prawne związane z kredytami walutowymi. W 2022 r. obciążyły one wyniki BNP Paribas kwotą 740 mln zł w porównaniu do 1,045 mld zł w 2021 r.

W IV kwartale 2022 zysk netto sięgnął 253 mln zł.

Wynik z działalności bankowej Grupy w 2022 r. wyniósł 5,352 mld zł - to wzrost o 11,3 proc. w porównaniu do 2021 r., w tym 3,493 mld zł (+11,2 proc. rok do roku) z tytułu odsetek, 1,137 mld zł (+8,4 proc.) z opłat i prowizji oraz 784 mln zł (+24,8 proc.) z działalności handlowej i inwestycyjnej.

Jak podkreśla prezes BNP Paribas Bank Polska Przemek Gdański, banki stale funkcjonują w warunkach dużej niepewności.

- Poza otoczeniem gospodarczym, sytuacją geopolityczną i wojną w Ukrainie, czynnikiem ryzyka dla całego sektora pozostają decyzje polityczne oraz niepewność regulacyjna, mające wpływ na dalszą zdolność finansowania gospodarki. Mamy do czynienia z bezprecedensowym nagromadzeniem niesprzyjających uwarunkowań, ale stajemy naprzeciwko tych wyzwań jako stabilna, odporna, a przy tym zwinna organizacja – uważa Gdański.

Koszty działalności grupy w 2022 r. wyniosły 3,038 mld zł (+19,5 proc. r/r), a w samym IV kwartale 754 mln zł (+6,9 proc. r/r). Wzrost kosztów w ujęciu rocznym jest związany przede wszystkim z wpłatą na system ochrony banków komercyjnych (SOBK), która wyniosła 207 mln zł, oraz dodatkowymi opłatami na Fundusz Wsparcia Kredytobiorców (wzrost o 76 mln zł r/r). Łączne koszty związane z BFG i SOBK wzrosły w porównaniu z 2021 r. o 216 mln zł, czyli 150,3 proc.

Oprócz opisanego powyżej wzrostu kosztów regulacyjnych na wzrost kosztów pracowniczych oraz administracyjnych miała wpływ rosnąca w 2022 r. presja inflacyjna.

