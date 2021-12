Bobrowniki: Znowu dłuższy czas oczekiwania na odprawę i wyjazd na Białoruś

Znowu wydłużyła się kolejka ciężarówek czekających na odprawę na przejściu granicznym z Białorusią w Bobrownikach (Podlaskie) - wynika z danych służb granicznych. W poniedziałek rano było to 27 godzin, wieczorem - o cztery godziny dłużej. W kolejce stoi 600 tirów.

Od ponad miesiąca Bobrowniki są jedynym w Podlaskiem drogowym przejściem granicznym z Białorusią, które obsługuje ruch towarowy. 9 listopada zamknięte zostało do odwołania - z powodu kryzysu migracyjnego - sąsiednie przejście w Kuźnicy.

Od tamtej pory w Bobrownikach wciąż są długie kolejki ciężarówek czekających na odprawę. W sobotni wieczór czas oczekiwania w kolejce wynosił 48 godzin. W niedzielę kolejka zaczęła się wolno zmniejszać. W poniedziałek rano wyliczony przez służby graniczne czas oczekiwania wynosił 27 godzin, ale wieczorem wzrósł do 31 godzin.

Według danych KAS, w kolejce na odprawę i wyjazd czeka 600 ciężarówek. Podczas 12-godzinnej, dziennej zmiany odprawiono w Bobrownikach 214 tirów wyjeżdżających z Polski na Białoruś. To o kilkadziesiąt mniej, niż średnio na jednej zmianie na tym przejściu.

Na dojeździe do Bobrownik nie ma na razie tzw. strefy buforowej, która została utworzona w piątek i funkcjonowała do niedzieli; od zamknięcia przejścia w Kuźnicy nie było tygodnia, gdy takiej strefy nie tworzono. Gdy kolejka ciężarówek na drodze do Bobrownik utrudnia ruch, jest ona wtedy dzielona przed miejscowością Waliły Stacja i regulowana przez KAS, SG i policję. Gdy odprawiane są kolejne pojazdy z pierwszej części kolejki, sukcesywnie wpuszczane są do niej auta z drugiej części.

