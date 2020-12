Bogatsi Polacy płacą niższe podatki. "Cieplarniane warunki dla bogaczy"

Stawki podatku powinny być niższe, zwłaszcza dla najmniej zarabiających, a sam system bardziej progresywny – wynika z badania przeprowadzonego przez Polski Instytut Ekonomiczny.

Respondenci PIE opowiadają się także za wyższymi podatkami w odniesieniu do osób najlepiej zarabiających. W przypadku zarobków w wysokości czterokrotności średniego wynagrodzenia (21 200 zł) 59 proc. Polaków uważa, że stawka podatku dochodowego powinna przekraczać 17 proc., z czego 26 proc. uznaje, że powinna ona wynosić 32 proc. lub więcej.W opinii Polaków wzrost dochodów powinien wiązać się ze wzrostem stawki płaconego podatku. Osoby zarabiające więcej powinny płacić więcej podatku nie tylko w ujęciu nominalnym, lecz również w ujęciu procentowym. Widoczne jest to w preferowanych stawkach podatkowych, które rosną wraz z rosnącym dochodem zaczynając od stawki 6,8 proc. przy dochodzie nieprzekraczającym minimalnego wynagrodzenia do stawki 21,4 proc. przy dochodzie przekraczającym poziom 21 200 zł. miesięcznie.Dr Paweł Doligalski z University of Bristol zwraca uwagę na różnice w opodatkowaniu w zależności od źródła dochodów. – To godzi w podstawowe pojęcie sprawiedliwości społecznej – uważa naukowiec. Dodał, że mimo wyrażonych w badaniu PIE oczekiwań Polaków obniżka podatków będzie raczej niemożliwa. Bardziej prawdopodobne są podwyżki.Anna Misiak, wiceprzewodnicząca Grupy CIT/PIT Rady Podatkowej przy Konfederacji Lewiatan, Partner w Kancelarii MDDP zwracała uwagę na inny aspekt. – Progi podatkowe i wysokość kwoty wolnej od podatku nie była zmieniana od 2007 roku, co sprawia, że coraz większa grupa podatników „wpada” w wyższe progi podatkowe – stwierdziła. Jej zdaniem dla najmniej zarabiających, których obciążenia są relatywnie najwyższe powinna być obniżona stawka podatkowa lub podniesiona kwota wolna od podatku.Zdaniem Aleksandra Łaszka, głównego ekonomisty Forum Obywatelskiego Rozwoju znacznie lepszym pomysłem dla tej grupy podatników byłoby zwiększenie kosztów uzyskania przychodu – to rozwiązanie premiowałoby bowiem – w odróżnieniu od podniesienia kwoty wolnej - osoby pracujące.Polski system podatkowy stworzył cieplarniane warunki dla bogaczy: dzięki zawiłościom przepisów mogą w nich lawirować tak, że płacone przez nich na rzecz państwa obciążenie będzie względnie niższe niż w przypadku osób zarabiających najmniej.