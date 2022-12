Bogaty jak Polak. Tak Niemiec powie o sobie w 2051 roku

2022 to kolejny rok, w którym Polska zmniejszała dystans dzielący nas od Niemiec - najbogatszego państwa Europy. Proces można przyspieszyć, ale to wymaga odważnych zmian w polityce gospodarczej. Reform strukturalnych na wzór tych, jakie niegdyś przeprowadziła Irlandia.

Z ósmego raportu z serii „Bilans Otwarcia” Warsaw Enterprise Institute(WEI) wynika, że wejście Polski do grona 20 największych gospodarek jest w zasięgu ręki.

Wynika to z systemowych problemów największych gospodarek Europy, które - przy dobrej strategii - Polska jest w stanie wykorzystać na swoją korzyść.

WEI ocenia, że 2023 rok nie przyniesie jednak jakościowej zmiany na co wpływ będą miały głębokie podziały między dwoma głównymi partiami politycznymi, jak i wewnątrz - zarówno obozu rządzącego, jak i bloku partii opozycyjnych.

Pod względem rozmiarów gospodarki, Polska jest obecnie na 23. miejscu na świecie. Jeśli na trwałe zwiększymy swój udział w PKB świata powyżej 1 proc., będziemy mieli szansę wejść do G20, zyskać wpływ na współtworzenie światowego porządku gospodarczego i osiągnąć pozycję porównywalną do tej z przełomu XVI i XVII wieku - czytamy w raporcie WEI.

Utrzymanie dotychczasowego tempa rozwoju tego nie zapewni. W latach 2018-2022 Polska doganiała Niemcy w rekordowym tempie. W 2021 r. zbliżyliśmy się do Niemiec o 2,2 punktu proc. (w bieżącym roku może to być nieco poniżej 2 pp).

W latach 2018-2022 tempo doganiania Niemiec wynosiło średnio 2 pp. rocznie - było to znacznie więcej niż w 2. połowie lat 90. XX w. (1,4 pp. rocznie), w 1. dekadzie XXI wieku (1,3 pp.) oraz w 2. dekadzie (1,1 pp.).

Jak się porównywać, to z najsilniejszymi gospodarkami

Od kilku Polska zajmuje 23. miejsce na świecie jeśli chodzi o potencjał gospodarki. Po przeprowadzeniu prognoz udziału Polski (i innych krajów) w światowym PKB WEI uważa, że utrzymując dotychczasowe trendy rozwojowe, wejście Polski do G20 nastąpi za minimum 10 lat, ale raczej dopiero w okolicach 2043 r.

Międzynarodowy Fundusz Walutowy prognozuje, że trzy kraje UE w przyszłym roku (tj. 2023) pogrążą się w recesji: Niemcy, Włochy i Szwecja. Polska uniknie recesji, lecz będzie 6. najwolniej rosnącym krajem UE (wzrost PKB jedynie o 0,5 proc.). Nawet Irlandia będzie znacząco wolniej się rozwijała, a żaden kraj UE nie osiągnie wzrostu wyższego niż 4 proc. Od wielu już lat, tempo wzrostu gospodarczego Polski jest dużo szybsze niż Niemiec (oraz UE jako całości).

WEI w raporcie dostrzega, że doganiamy gospodarkę Niemiec ze względu na dość szybkie tempo wzrostu gospodarczego w Polsce, ale też wolniejsze - w Niemczech. Kraj ten jako dojrzała gospodarka, nie jest w stanie szybko się rozwijać - w przeciwieństwie np. do Irlandii, która przez kolejne już dekady może pochwalić się wysoką dynamiką wzrostu gospodarczego.

Pokazuje to, że nasz kraj dogania zarówno średnią UE, jak i gospodarkę niemiecką - choć do tempa rozwoju Irlandii nam daleko - piszą analitycy WEI. Od początku transformacji stopniowo zmniejsza się dystans Polski do Niemiec - w bieżącym roku różnica w PKB na osobę spadła do ok. 18 tys. dolarów.

Główne tezy raportu WEI. Dobre i złe wieści dla Polski

Warsaw Enterprise Institute do najistotniejszych, dobry wieści w raporcie zakwalifikował następujące kwestie:

pracownicy i pracodawcy mają się dobrze, a stopa bezrobocia w Polsce jest drugą, najniższą w Unii Europejskiej,

finanse państwa są w przyzwoitym stanie, obecnie brak ryzyka kryzysu finansowego,

Polska jest liczącym się eksporterem towarów - od kilku lat jest 22. eksporterem na świecie pod względem towarów i usług,

Polska jest krajem imigracyjnym - w coraz większym stopniu, a imigranci składają się na polski system ubezpieczeń; z roku na rok (z wyjątkiem przełomu lat 2019-2020) rośnie liczba cudzoziemców, szczególnie Ukraińców (udział 71 proc.) ubezpieczonych w Polsce; wojna na Ukrainie nie przełożyła się znacząco na te zmiany (wzrosty były widoczne przejściowo przez kilka miesięcy), po czym sytuacja wróciła do wcześniejszych tendencji.

Do złych trendów, które coraz mocniej wpływają na kondycję polskiej gospodarki instytut zaliczył m.in. następujące fakty:

stopniowo słabnie tempo rozwoju Polski - w połowie lat 90. byliśmy wiceliderem UE, a ostatnio spadliśmy na 6. miejsce,

inflacja opóźnia proces bogacenia się Polaków,

Narodowy Bank Polski zawiesił walkę z inflacją,

wciąż handlujemy z Rosją,

nie mamy już wyjątkowej nadwyżki w handlu - mamy deficyt; w 2020 r. nasz kraj był na wysokim, 25. miejscu na świecie pod względem nadwyżki handlowej i był to rekordowy wynik w historii naszego kraju,

w długim okresie atrakcyjność Polski może spaść ze względu na ceny nieruchomości.

