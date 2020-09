Bon targowy czy obniżka VAT? Branża szuka możliwości przetrwania

Branża spotkań to najdłużej „zamknięta” część gospodarki - straciła wydarzenia wiosny, a teraz traci także jesienne. Problem w tym, że już skończyły się wszelkie ochronne tarcze. Jak przetrwać kolejne miesiące z minimalnymi przychodami? Jak utrzymać załogi i uniknąć upadłości? Nad tym dyskutowali podczas sesji „Turystyka, hotelarstwo, MICE” w ramach EEC 2020 przedstawiciele przemysłu spotkań branży hotelarskiej, targowej i gmin, dla których tego typu działalność stanowi znaczną część przychodów.

Kłopoty branży odbijają się jednak także na budżetach wielu miast. W wypadku gmin turystycznych to oczywiste. Rzadziej mówi się o sytuacji tych, którzy postawili na przemysł spotkań. Przygotowanie każdej edycji targów czy kongresu to praca dla kilku tysięcy osób. W miastach takich jak Poznań czy Katowice liczba osób związanych zawodowo z organizacją targów, spotkań i konferencji to dziesiątki tysięcy. Przedłużające się wstrzymanie takich imprez grozi upadkiem tysięcy małych, rodzinnych firm.Marcin Stolarz, prezes zarządu PTWP Event Center, przypomniał, że przy przygotowaniu i budowie kongresu pracuje w Katowicach 5 000 osób. Na tę liczbę składa się nie tylko załoga PTWP, ale wiele zawodów – od pracowników hoteli, przez taksówkarzy, po firmy stawiające kongresowe stoiska.Tomasz Kobierski stwierdził, że przy budowie miasteczka targowego na targi motoryzacyjne w Poznaniu, odwiedzane przez 170 tys. osób, pracowało 8 tysięcy ludzi. Jeżeli brać pod uwagę także inne firmy pracujące na rzecz targów, np. hotele, agencje reklamowe czy transport, to w każde targi jest dziś zaangażowanych około 25 tys. ludzi. To m.in. 3 tys. rodzinnych firm, które bez pomocy upadną. - Przedłużający się kryzys branży będzie sporym wyzwaniem nie tylko dla firmy, ale dla całego miasta – powiedział Tomasz Kobierski.Na temat wpływu przemysłu spotkań na miasto mówił również Mariusz Jankowski, naczelnik Wydziału Obsługi Inwestorów w Urzędzie Miasta Katowice. - Sektor spotkań i hotele zostały najmocniej dotknięte przez pandemię i wyjście z tej sytuacji jest największym wyzwaniem. Przed pandemią obłożenie w trzygwiazdkowych hotelach było na poziomie 66 proc., a w kwietniu tego roku wyniosło niewiele ponad 1 proc. – powiedział Mariusz Jankowski. W ubiegłym roku w Katowicach miało miejsce pół tysiąca wydarzeń, w których wzięło udział ponad 1 mln odwiedzających. „Zostawili” oni w mieście ponad 200 mln złotych.Pandemia spowodowała, że liczba imprez odbywających się w Spodku i w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach spadła o 80 proc. – Obecnie w pewnym reżimie sanitarnym można już organizować wydarzenia, ale i tak większość planowanych na jesień wydarzeń odwołuje się lub przenosi – stwierdził Marcin Stolarz. O tej samej tendencji mówiła Krystyna Gołąbek, właścicielka firmy Business Service Galop i wiceprezes zarządu ds. członkostwa Stowarzyszenia Konferencje i Kongresy w Polsce. - Planowaliśmy realnie jesienne wydarzenia, ale one już są przekładane na nowe terminy – powiedziała Krystyna Gołąbek i poinformowała o planach stworzenia funduszu grantowego, wspierającego organizowanie wydarzeń w Polsce.Według Michała Kozaka, część tych odwołań to skutki „nakręcania psychozy strachu”, która niepotrzebnie odbija się na branży. - Sześć konferencji anulowano, bo minister zdrowia powiedział, że jesienią będzie druga fala pandemii. Na razie jej nie ma – powiedział Michał Kozak i dodał, że politycy powinni staranniej ważyć słowa.Problemem branży spotkań jest także to, że pandemia przyszła w najgorszym dla niej momencie. Jak powiedział Mariusz Jankowski, naczelnik Wydziału Obsługi Inwestorów Urzędu Miasta Katowice, najwięcej wydarzeń w mieście ma miejsce w marcu i październiku. W nieco lepszej sytuacji są gminy turystyczne, takie jak Wisła, które jeszcze zdążyły wykorzystać sezon zimowy i już mogły czerpać korzyści z letniego. - Dla nas także pandemia wypadła w dobrym momencie, bo w czasie lockdownu były modernizacje linii kolejowej i drogi. Dochodzą nas jednak sygnały, że część przedsiębiorstw może nie przeczekać okresu jesiennego, jeżeli większe obiekty, opierające działalność na eventach dla dużych grup będą pozbawione możliwości organizowania spotkań – mówił Tomasz Bujok, burmistrz Wisły.Podobnie było w Hotelu Arłamów. – Pandemia nastąpiła w dobrym momencie dla nas momencie, bo w „słabszych” miesiącach – po zimie, a przed wakacjami. W lutym i sierpniu mieliśmy po 96 proc. obłożenia – powiedział Michał Kozak. Podkreślił jednak, że gra o przetrwanie w wielu firmach dopiero się zaczyna, bo tarcze ochronne się kończą, a zaczyna okres trudniejszy dla hoteli. Część już zaczyna ograniczać zatrudnienie.Władysław Grochowski, prezes zarządu Grupy Arche, stwierdził, że jego firmę ratuje to, że ma 2 rodzaje działalności – oprócz hotelowej także deweloperską. Mimo to grupa, która straciła ponad 100 mln zł przychodów, musiała ograniczyć zatrudnienie o 20 proc. – Byliśmy nastawieni na duże imprezy, o budżetach sięgających nawet 1 mln złotych – wyjaśnia Władysław Grochowski. Jego zdaniem sukcesem jest obecnie to, że w sierpniu nie trzeba było dokładać do działalności hotelowej. Minusem „drugiej nogi” było to, że ze względu na dwa rodzaje działalności grupa nie mogła skorzystać z żadnej z rządowych tarcz.