Bon turystyczny: 5,5 mln płatności na łącznie blisko 3,2 mld zł

Przez cały okres obowiązywania programu Polski Bon Turystyczny, czyli od 1 sierpnia 2020 r. do 31 marca 2023 r., zrealizowano ponad 5,5 mln transakcji na łącznie blisko 3,2 mld zł – wynika z danych ZUS. Najwięcej płatności bonem dokonano w woj. małopolskim.

Rekordowy okazał się 2021 r., kiedy to w ciągu 12 miesięcy zrealizowano ponad 2,8 mln transakcji na łączną kwotę prawie 1,8 mld zł. W 2022 r. dokonano kolejnych 1,9 mln płatności bonami na łączną kwotę 960 mln zł.

Największe zainteresowanie PBT zanotowano od lipca do sierpnia 2021 r., kiedy to zrealizowano ok. 31 proc. wszystkich transakcji, a kwota, którą zapłacono, stanowiła ponad 34 proc. środków wydatkowanych z tytułu realizacji płatności bonami.

Kolejny duży skok w liczbie transakcji i w kwocie płatności zanotowano w okresie wakacyjnym 2022 r. i w marcu 2023 r. - czyli w ostatnim miesiącu obowiązywania programu.

Polski Bon Turystyczny: rekordowy był rok 2021 - 2,8 mln transakcji

ZUS w opublikowanym we wtorek komunikacie podsumował działanie Polskiego Bonu Turystycznego (PBT). Zakład przekazał jednocześnie, że pełny raport w tej sprawie zostanie przedstawiony w najbliższych dniach.

Prezes ZUS prof. Gertruda Uścińska, cytowana w komunikacie, przypomniała, że program wystartował 1 sierpnia 2020 r. i od początku cieszył się dużym zainteresowaniem.

"W ciągu pięciu pierwszych miesięcy dokonano prawie 365 tys. płatności bonami, na łączną kwotę 240 mln zł. Rekordowy okazał się 2021 r., kiedy to w ciągu 12 miesięcy zrealizowano ponad 2,8 mln transakcji na łączną kwotę prawie 1,8 mld zł. W 2022 r. dokonano kolejnych 1,9 mln płatności bonami na łączną kwotę 960 mln zł" - wskazała szefowa ZUS.

"Podsumowując - przez cały okres obowiązywania programu zostało zrealizowanych ponad 5,5 mln transakcji na łączną kwotę niecałych 3,2 mld zł" - poinformowała prof. Uścińska.

Zwróciła uwagę, że największe zainteresowanie PBT zanotowano od lipca do sierpnia 2021 r., kiedy to zrealizowano ok. 31 proc. wszystkich transakcji, a kwota, którą zapłacono, stanowiła ponad 34 proc. środków wydatkowanych z tytułu realizacji płatności bonami. Kolejny duży skok w liczbie transakcji i w kwocie płatności zanotowano w okresie wakacyjnym 2022 r. i w marcu 2023 r. - czyli w ostatnim miesiącu obowiązywania programu.

Z danych ZUS wynika, że od początku działania programu największą liczbę płatności bonem zanotowano w woj. małopolskim (prawie 1,3 mln). Na drugim miejscu uplasowało się woj. pomorskie (836,3 tys.), na trzecim - woj. zachodniopomorskie (674,3 tys. Na czwartym miejscu znalazło się woj. mazowieckie (576,8 tys. transakcji).

Województwo małopolskie najpopularniejsze w płaceniu bonami turystycznymi

Jeśli chodzi o kwotę płatności bonami. to również tutaj na pierwszym miejscu uplasowało się woj. małopolskie (672,1 mln zł), na drugim woj. pomorskie (541,5 mln zł), na trzecim - woj. zachodniopomorskie (471,5 mln zł), na czwartym - woj. mazowieckie (312,7 mln zł).

Podczas trwania programu najwyższą kwotę płatności za usługi hotelarskie (np. hotele, pensjonaty, gospodarstwa agroturystyczne, kempingi itp.) zrealizowano w woj. pomorskim (497,9 mln zł) i w małopolskim (430,7 mln zł). Na trzecim miejscu znalazło się woj. zachodniopomorskie (416 mln zł), na czwartym woj. dolnośląskie (201,2 mln zł).

ZUS zaznaczył, że w przypadku płatności za imprezy turystyczne (np. parki rozrywki i touroperatorzy organizujący wycieczki, obozy, kolonie itp.) sytuacja kształtowała się nieco inaczej niż w przypadku usług hotelarskich. W tej klasyfikacji prym wiodło woj. mazowieckie (100,6 mln zł). Na drugim miejscu znalazło się woj. małopolskie (79,4 mln zł), na trzecim - woj. łódzkie (49,8 mln zł), na czwartym - woj. zachodniopomorskie (42,4 mln zł).

Niektóre podmioty turystyczne realizowały jednocześnie płatności bonami zarówno za usługi hotelarskie, jak i imprezy turystyczne. Zwycięzcą w tej kategorii okazało się woj. małopolskie (162 mln zł). Na drugim miejscu znalazło się woj. świętokrzyskie (35,2 mln zł), na trzecim - woj. pomorskie (13,14 mln zł), na czwartym - woj. zachodniopomorskie (13,07 mln zł).

Z danych ZUS wynika, że do końca marca 2023 r. uprawnionych do bonu turystycznego było ok. 4,5 mln osób, w systemie widniało ponad 3,9 mln aktywnych bonów, przy czym: wykorzystanych bonów było 95 proc., czyli prawie 3,8 mln (z czego całkowicie wykorzystano ok. 3 mln bonów, częściowo - 778,6 tys. bonów), niewykorzystanych aktywnych bonów było 5 proc., czyli prawie 188 tys.

Najwięcej podmiotów turystycznych zarejestrowano w woj. pomorskim

W pierwszych miesiącach działania programu w systemie do obsługi PBT zarejestrowano ponad 18 tys. podmiotów turystycznych, w kolejnych miesiącach przybywało rejestracji podmiotów. Ostatecznie 31 marca 2023 r. w systemie do obsługi PBT widniało ponad 28 tys. aktywnych podmiotów turystycznych.

Od początku działania programu PBT najwięcej podmiotów turystycznych zarejestrowano w woj. pomorskim (6,3 tys.) i małopolskim (5,7 tys.). Na trzecim miejscu uplasowało się woj. zachodniopomorskie (5,2 tys.), na czwartym - woj. dolnośląskie (2,5 tys.).

ZUS przypomniał, że w związku z programem działała też specjalna infolinia: 22-11-22-111, która działała ponad 32 miesiące. W tym okresie obsłużono blisko 750 tys. połączeń telefonicznych. Działał też adres poczty elektronicznej: bon@zus.pl, na który wpłynęło ponad 44 tys. zapytań klientów.

Osoby upoważnione do bonu turystycznego prosiły o ogólne informacje o bonie (35 proc. zapytań), pytały, jak skorzystać z bonu (19 proc. zapytań), jak aktywować bon (9 proc. zapytań), prosili o informację o płatności bonem (4,8 proc. zapytań) i o obsługę wniosku wysłanego do POT (3,2 proc. zapytań).

Oprócz ZUS podmiotem zaangażowanym w realizację programu PBT była Polska Organizacja Turystyczna.

