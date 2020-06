Bon turystyczny będzie zwolniony z podatku

Wartość bonu turystycznego będzie zwolniona z podatku, nie będzie też wliczana do dochodu, od wysokości którego zależą różne świadczenia - poinformowała w piątek ( 19 czerwca) w Sejmie minister w Kancelarii Prezydenta RP Anna Surówka-Pasek.

Surówka-Pasek, podczas pierwszego czytania prezydencki projekt ustawy o Polskim Bonie Turystycznym, wyjaśniła, że ma on dwa cele: wsparcie polskich rodzin w wypoczynku - zwłaszcza wakacyjnym oraz wsparcie polskiej branży turystycznej.

"Wartość bonu (500 zł - PAP) będzie zwolniona z podatku dochodowego, ale także nie będzie wliczana do wysokości dochodu, od którego zależy nabycie prawa do różnego rodzaju świadczeń" - podkreśliła minister.

Jej zdaniem to bardzo korzystne rozwiązanie, nie wpłynie bowiem ono na dotychczasowe świadczenia, które będzie pobierała rodzina.

Zauważyła ponadto, że bon będzie można wykorzystać wielokrotnie, aż do momentu wyczerpania się kwoty, na którą opiewa. Poza tym, będzie to bon przyznawany automatycznie, a ewentualna kontrola, czy ktoś ma prawo do tego świadczenia, będzie miała charakter następczy.

"Dlatego pan prezydent ma nadzieję, że już w tym roku, w te wakacje uprawnione dzieci będą mogły skorzystać (...) dzięki czemu rodziny będą mogły również wesprzeć polską branżę turystyczną" - powiedziała.



Przypomnijmy, bon turystyczny o wartości 500 zł na dziecko będzie przyznawany niezależnie od poziomu dochodów; będzie miał formę elektroniczną i będzie ważny do końca 2021 r.