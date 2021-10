Bon Turystyczny. Komu wydatnie pomogły te pieniądze

Polski Bon Turystyczny to wsparcie finansowe dla przedsiębiorców i polskich rodzin, ale też ruch zwiększający dostępność krajowej oferty turystycznej – informuje resort rozwoju i technologii. Środki, trafiając na konta przedsiębiorców i organizacji turystycznych, wsparły ich działalność w czasie kryzysu wywołanego pandemią, decydując o zachowaniu płynności finansowej i utrzymaniu zatrudnienia - tłumaczył podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego, były wiceminister rozwoju Andrzej Gut-Mostowy.

Komu bon przysługuje?

Całość rozmowy z Andrzejem Gutem-Mostowym - tutaj.Polski Bon Turystyczny przyczynił się też do rozwoju agroturystyki.- Dzięki bonowi agroturystyka w te wakacje cieszyła się zdecydowanie większą popularnością niż w poprzednich latach - mówi Andrzej Gut-Mostowy.Z bonu skorzystać może posiadacz co najmniej jednego dziecka do 18. roku życia. Na każde dziecko przysługuje jeden bon w wysokości 500 zł, a na dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności - 1000 zł.Bon turystyczny można zyskać w systemie teleinformatycznym - po zarejestrowaniu się na Platformie Usług Elektronicznych ZUS (PUE ZUS). Ma formę unikatowego, 16-cyfrowego numeru, który należy okazać podczas rezerwacji pobytu lub najpóźniej przy zakwaterowaniu. Taki "bonus" należy się niezależnie od poziomu dochodów.- Bon jako element stymulacji gospodarki turystycznej bardzo się sprawdził. Co istotne, zaobserwowaliśmy pewne zmiany w preferencjach i strukturze ruchu turystycznego. Duża część rodzin, zwłaszcza wielodzietnych, które do tej pory nie podróżowały, w tym roku mogła wyjechać na wakacje. Teraz branża oczekuje przede wszystkim możliwości stabilnej pracy. Dlatego fundamentalne znaczenie ma przewidywalność i stabilizacja prowadzenia działalności gospodarczej w turystyce – podkreśla Andrzej Gut-Mostowy.