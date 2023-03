Boom na złoto. Tak rekordowych zakupów nie było od 55 lat

Roczny popyt na złote sztabki i monety w 2022 roku był na świecie najwyższy od 9 lat, na złoto w ogóle – od 11 lat, a zakupy banków centralnych – największe od… 55 lat – wynika z raportu Goldenmark „Rynek złota 2022”. Polacy kupili aż 18 ton królewskiego kruszcu.

Goldenmark, który dostarcza złota i srebra lokacyjne w Polsce, opublikował raport podsumowujący ubiegły rok na rynku złota.

- Rok 2022 był pewnym przełomem. Ogromny wzrost inflacji i stóp procentowych pokazał, że nie da się w nieskończoność drukować pieniędzy, pożyczać ich i budować wyłącznie na samej idei – jak start-upy lub wartościach cyfrowych – jak kryptowaluty. W roku 2022 banki centralne kupiły 1136 ton starego, dobrego, fizycznego złota. Był to drugi tak duży zakup złota przez banki centralne w powojennej historii świata – ustąpił jedynie temu z 1967 roku – podkreśla Michał Tekliński, dyrektor ds. rynków międzynarodowych w Grupie Goldenmark.

Popyt na złoto mocno w górę. W każdym segmencie

Jak wyliczają autorzy publikacji, roczny popyt na złote sztabki i monety był na świecie najwyższy od 9 lat, a na złoto w ogóle – od 11 lat. To, co przede wszystkim zwróciło uwagę ekspertów, to bardzo duże zakupy fizycznego złota w postaci sztabek i monet przez nabywców detalicznych. Łączny popyt na złoto fizyczne w USA i Europie osiągnął imponującą wartość 427 ton, bijąc poprzedni rekord (z 2011 roku), który wynosił 416 ton.

- W samej Europie popyt na sztabki i monety wyniósł 314,2 tony, co było najlepszym wynikiem od 2011 roku. Liderami zakupów byli Niemcy (185,3 tony) i Szwajcarzy (48,7 tony). Bardzo mocny okazał się też rynek brytyjski z uwagi na nasilające się konsekwencje brexitu (16,3 tony) – tłumaczy Marta Dębska, dyrektor ds. rozwoju produktów lokacyjnych w Grupie Goldenmark.

Polska zwiększa rezerwy. Inflacja popycha do zakupów

Nie ma twardych i oficjalnych danych dotyczących polskiego rynku złota, jednak wg szacunków Goldenmark – uwzględniających dostępne dane sprzedażowe, roczne tempo wzrostu rynku oraz sytuację na świecie – Polacy kupili w 2022 roku aż 18 ton królewskiego kruszcu.

- Niewątpliwie wpływ na to miała bardzo wysoka inflacja, również na tle innych europejskich państw oraz wojna tocząca się za naszą wschodnią granicą. Co więcej, Polska – jako jeden z nielicznych europejskich krajów – w ostatnich latach zwiększyła swoje rezerwy złota. Mamy 228 ton kruszcu, z czego 125,7 tony zakupiono w latach 2018–2019 – dodaje Marta Dębska.

