Borowski: decyzja RPP ułatwi zwiększenie deficytu sektora finansów publicznych

Obniżenie stóp procentowych ułatwi rządowi zwiększenie deficytu sektora finansów publicznych na skutek zmniejszenia dochodów i zwiększenia wydatków - uważa główny ekonomista Credit Agricole w Polsce Jakub Borowski. Celem jest ograniczenie negatywnych skutków epidemii - dodał.

Rada Polityki Pieniężnej obniżyła we wtorek, po raz pierwszy od pięciu lat, referencyjną stopę procentową o 0,50 pkt., do 1,00 proc. w skali roku, poziomu najniższego w historii - wynika z wtorkowego komunikatu Narodowego Banku Polskiego.

Jak wskazał ekonomista w komentarzu, obniżka stopy referencyjnej z 1,50 proc. do 1,00 proc. przez RPP była zgodna z jego oczekiwaniami. Dodał, że łączny wpływ zapowiedzianych działań NBP na popyt i inflację w horyzoncie najbliższych kwartałów, obejmujący m.in. efekt deprecjacji kursu złotego, będzie ograniczony.

Ekonomista podkreślił, że wtorkowe decyzje RPP należy postrzegać przede wszystkim jako działania ułatwiające rządowi przeprowadzenie dużej i skutecznej ekspansji fiskalnej - silnego zwiększenia deficytu sektora finansów publicznych na skutek zmniejszenia dochodów i zwiększenia wydatków sektora. Celem - jak dodał - będzie ograniczenie negatywnych skutków epidemii COVID-19 dla wzrostu gospodarczego w latach 2020-2021.

Borowski wskazał ponadto, że decyzje RPP oraz treść komunikatu po posiedzeniu Rady stanowią wsparcie dla scenariusza, zgodnie z którym stopy procentowe NBP nie zmienią się co najmniej do końca 2021 r. "Są one jednocześnie lekko negatywne dla kursu złotego i rentowności obligacji" - dodał.

Jak zaznaczył, kluczowe dla krótkoterminowych perspektyw kursu złotego oraz rynku długu będą informacje dotyczące skali i profilu czasowego fiskalnego pakietu stymulacyjnego przygotowywanego przez rząd.