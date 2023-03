Borowski z Credit Agricole: do końca 2023 r. stopy procentowe NBP nie ulegną zmianie

Do końca 2023 r. stopy procentowe NBP nie ulegną zmianie - ocenił w środowym komentarzu główny ekonomista banku Credit Agricole Jakub Borowski.

tym linkiem. Trwa rejestracja uczestników na nasz tegoroczny Europejski Kongres Gospodarczy. Zapraszamy! Udział możecie potwierdzić pod

Rada Polityki Pieniężnej nie zmieniła w środę stóp procentowych. Tym samym główna stopa NBP, referencyjna, pozostała na poziomie 6,75 proc., stopa lombardowa - 7,25 proc., a stopa depozytowa - 6,25 proc. Rada zapoznała się z wynikami marcowej projekcji inflacji i PKB.

"Brak reakcji polityki pieniężnej na wyniki marcowej projekcji inflacji, wskazującej na długotrwałe (i znacznie przekraczające horyzont oddziaływania polityki pieniężnej) utrzymywanie się inflacji znacząco powyżej celu NBP oznacza, że wysoka inflacja ma dla Rady nadal znaczenie drugorzędne i głównym celem polityki pieniężnej jest niedopuszczenie do nadmiernego spowolnienia wzrostu gospodarczego w najbliższych kwartałach" - skomentował Borowski.

Ocenił, że prawdopodobieństwo powrotu przez Radę do podwyżek stóp procentowych w najbliższych miesiącach pozostaje niskie. "Uważamy, że zasygnalizowanie przez Radę końca cyklu podwyżek, znajdujące odzwierciedlenie w zmianie tonacji komunikatu po posiedzeniu i wypowiedziach prezesa NBP, może nastąpić już w II kw. br. i będzie zdeterminowane przez tempo spadku inflacji w najbliższych miesiącach" - dodał.

"Podtrzymujemy prognozę, zgodnie z którą do końca 2023 r. stopy procentowe NBP nie ulegną zmianie mimo prognozowanego przez nas przejściowego wzrostu inflacji do 18,8 proc. r/r w lutym br. Wyraźnemu wzrostowi inflacji w lutym towarzyszyć będzie bowiem dalszy spadek dynamiki PKB do -0,8 proc. r/r wobec 2,0 proc. w IV kw. 2022 r." - zaznaczył.

Według niego kombinacja rosnącej i wysokiej inflacji w lutym oraz napływających danych, wskazujących na spadek PKB w I kw. zarówno w ujęciu r/r, jak i kw./kw., będzie dla RPP argumentem na rzecz utrzymania stóp procentowych na niezmienionym poziomie. "Więcej światła na krótkookresowe perspektywy stóp procentowych rzuci zaplanowana na jutro konferencja prezesa NBP" - zastrzegł Borowski.

W jego opinii profil oczekiwanej przez NBP inflacji wskazuje, że średnioroczna inflacja w 2023 r. będzie dwucyfrowa, w 2024 r. ukształtuje się ona znacząco powyżej celu inflacyjnego RPP (2,5 proc.), a jej powrót do celu nastąpi dopiero w drugiej połowie 2025 r. "Odległy powrót inflacji do celu stanowi wsparcie dla naszej oceny, zgodnie z którą Rada nadal przywiązuje większą wagę do perspektyw wzrostu gospodarczego niż poziomu inflacji w średnim okresie" - zauważył ekonomista.

Dodał, że projekcja kreśli nadal scenariusz nieznacznie wyższego niż oczekiwano w listopadowej projekcji i zbliżonego do 1 proc. wzrostu gospodarczego w 2023 r., a także jego stopniowego przyspieszenia w kolejnych latach.

Czy Orlen zmieni nazwę, co dalej z rosyjskim kontraktem na ropę? Rozmawiamy z Danielem Obajtkiem

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl