Borys: 100 mld zł trafiło do gospodarki w ciągu 100 dni od startu Tarczy Antykryzysowej

W ciągu 100 dni od rozpoczęcia działania Tarczy Antykryzysowej do gospodarki trafiło 100 mld zł, tj. ok. 5 proc. PKB - napisał w poniedziałek na Twitterze prezes PFR Paweł Borys. Dodał, że dziennie to 1 mld zł na ochronę miejsc pracy i sektora przedsiębiorstw; średnio 20 tys. zł na miejsce pracy.

"W ciągu 100 dni od rozpoczęcia działania Tarczy Antykryzysowej do gospodarki trafiło 100 mld zł, tj. ok. 5 proc. PKB. To jest 1 mld zł dziennie na ochronę miejsc pracy i sektora przedsiębiorstw. Średnio 20 tys. zł na miejsce pracy. Ponad połowa środków z Tarczy Finansowej PFR" - napisał na Twitterze prezes Polskiego Funduszu Rozwoju Paweł Borys.

Premier Mateusz Morawiecki przekazał na poniedziałkowej konferencji prasowej podsumowującej dotychczasowe działania rządowych programów antykryzysowych, że na 100 dni po ogłoszeniu stanu epidemii przekazano 100 mld zł na ratowanie 5 milionów miejsc pracy.

Zdaniem Borysa, "dane za maj potwierdzają, że dołek koniunktury był w kwietniu, a obecnie gospodarka weszła w kolejny etap ekspansji". "Silne odbicie sprzedaży detalicznej w maju (częściowo odłożone wydatki) pokazuje, że dynamika sprzedaży detalicznej ma kształt +V+, ale przemysłu +U+" - napisał w poniedziałek na Twitterze szef PFR.

Główny Urząd Statystyczny podał w poniedziałek, że sprzedaż detaliczna w cenach stałych w maju 2020 r. spadła o 7,7 proc. w ujęciu rocznym, a w ujęciu miesięcznym wzrosła o 14,9 proc. Sprzedaż detaliczna w cenach bieżących spadła w ubiegłym miesiącu o 8,6 proc. rdr.