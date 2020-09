Borys: 300 dużych firm złożyło wnioski o pomoc z Tarczy Finansowej

300 dużych firm złożyło wnioski o pomoc z Tarczy Finansowej PFR. Kilkanaście otrzymało już pozytywne decyzje i niebawem nastąpią wypłaty - poinformował w środę w rozmowie z PAP prezes Polskiego Funduszu Rozwoju Paweł Borys. Dodał, że niektóre firmy, ze względu na poprawę sytuacji, wycofują wnioski o pomoc.

"Jeżeli chodzi o Tarczę Finansową dla dużych firm, już w tej chwili kilkanaście przedsiębiorstw otrzymało pozytywne decyzje i finalizujemy dokumentację. Za chwile będą wypłaty" - powiedział PAP Borys w kuluarach Forum Ekonomicznego w Karpaczu.

Jak dodał, PFR na swoich stronach internetowych będzie informować, jakie firmy otrzymały pomoc i w jakiej kwocie.

"Łącznie 300 firm złożyło już wnioski, ale kolejnych 200 jest jeszcze na etapie. Zakładamy, że do końca grudnia wszystkie te duże firmy, które spełnią kryteria, otrzymają to wsparcie" - powiedział Borys.

Jak tłumaczył szef PFR, niektóre firmy wycofują się z wniosku o udzielenie tej pomocy. "Część firm - i to jest bardzo pozytywne - ma dobre wyniki za czerwiec, lipiec, sierpień. Wśród nich są np. niektóre duże firmy handlowe, nawet giełdowe, które stwierdziły, że nie potrzebują takiej pomocy publicznej. A po drugie, udrożnił się też trochę sektor bankowy. Jak był problem z dostępem do kredytów w II kw. br., to w tej chwili (...) banki z powrotem luzują te obostrzenia kredytowe i część firm otrzymuje finansowanie bankowe, a zatem nie musi występować o pomoc. To dla nas też jest pozytywne, bo obniży koszt" - powiedział.

Borys przypomniał, że w przypadku mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, 345 tys. firm otrzymało finansowanie w ramach Tarczy Finansowej. Jak dodał, "to jest praktycznie połowa wszystkich, na 60,5 mld zł".

"17 tys. firm odwołało się. Jest to kilkadziesiąt różnego typu bardziej skomplikowanych sytuacji - firmy się przekształcały, były częściowo VAT-owcami, częściowo nie. Musimy je indywidulanie rozpatrywać. W tej chwili rozpatrzyliśmy już połowę wszystkich tych odwołań. Chcemy w perspektywie października rozpatrzyć wszystkie tak, żeby każda firma, której ta pomoc przysługuje - ją otrzymała" - zapewnił Borys.

Zdaniem szef PFR, koszty Tarczy Finansowej będą mniejsze, niż pierwotnie szacowano. "Po pierwsze dla małych i średnich firm nie wydana została cała kwota, a w przypadku dużych firm widzimy, że jest więcej finansowania zwrotnego, czyli więcej pożyczek, a mniej tych preferencyjnych. Co powoduje, że łączne koszty tego finansowania bezzwrotnego z Tarczy Finansowej z PFR nie wyniosą około 60 mld zł, tylko pewnie będą bliżej około 45 mld zł" - powiedział.