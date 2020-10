Borys: debiut Allegro na GPW to dobra wiadomość dla rynku kapitałowego

Udany debiut Allegro na Giełdzie Papierów Wartościowych to dobra wiadomość dla polskiego rynku kapitałowego i pośrednio też uczestników Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK) - ocenił w poniedziałek prezes Polskiego Funduszu Rozwoju (PFR) Paweł Borys.

"Wraz z debiutem Allegro polska Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie powoli odchodzi od wizerunku +tylko banki, surowce i SSP+ (spółki Skarbu Państwa - PAP) na rzecz +gaming, IT i e-commerce+" - napisał na Twitterze Borys.

Jak dodał, "ten udany debiut to dobra wiadomość dla polskiego rynku kapitałowego i pośrednio też uczestników Pracowniczych Planów Kapitałowych".

W poniedziałek do obrotu giełdowego na rynku podstawowym trafiło 1,023 mld akcji platformy e-commerce Allegro. eu. Kurs akcji spółki na otwarciu w debiucie na Giełdzie Papierów Wartościowych wzrósł o 51,2 proc., do 65 zł. To największe IPO w historii GPW.

Oferta Allegro, największej platformy transakcji on-line w kraju, obejmowała początkowo 216 mln akcji (w tym do 15 proc. akcji, które trafią do Morgan Stanley jako opcja stabilizująca kurs po debiucie spółki na giełdzie). Po podniesieniu oferty łączna liczba oferowanych akcji wynosiła 246.857.43, razem z opcją stabilizacyjną.