Borys: do branż objętych teraz restrykcjami trafiło blisko 4 mld zł

W ramach Tarczy Finansowej PFR do branż, które obecnie są dotknięte restrykcjami w związku z koronawirusem trafiło blisko 4 mld zł - podkreślił w środę prezes PFR Paweł Borys. Dodał, że 23,8 tys. firm otrzymało średnio 164 tys. zł pomocy.

Borys na swoim profilu twitterowym wyjaśnił, że do turystyki i gastronomii trafiło 3,4 mld zł, a do kultury, rozrywki i rekreacji 0,5 mld zł.

"Pomoc w kwocie średnio 164 tys. zł trafiła do 23,8 tysięcy mikro, małych i średnich firm" - zaznaczył.

Rząd od soboty 17 października wprowadził nowe obostrzenia w związku ze zwiększoną liczbą zakażonych na koronawirusa. Dotyczyły one m.in. zawieszenia działalności siłowni, basenów w strefach żółtej oraz czerwonej. Restrykcje dotknęły również branżę gastronomiczną oraz w czerwonej strefie - handlu.

We wtorek prezes PFR ocenił, że obecne restrykcje związane z koronawirusem to koszt ok. 2 proc. spadku aktywności w czwartym kwartale br.

Tarcza Finansowa PFR dla firm i pracowników to program pomocowy w ramach rządowej Tarczy Antykryzysowej o wartości 100 mld zł. Na wsparcie przeznaczone dla mikroprzedsiębiorstw zarezerwowano 25 mld zł, dla małych i średnich firm - 50 mld zł, a pozostałe 25 mld zł ma trafić do dużych firm.