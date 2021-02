Borys: kondycja rynku pracy najlepsza od dekady pomimo pandemii

Kondycja rynku pracy w Polsce, pomimo pandemii i częściowego lockdown, jest najlepsza od dekady - ocenił w czwartek na Twitterze prezes Polskiego Funduszu Rozwoju Paweł Borys.

"Dane o bezrobociu za styczeń wskazują, że kondycja rynku pracy w (Polsce - PAP) pomimo pandemii i częściowego lockdown jest najlepsza od dekady - najniższy sezonowy wzrost liczby bezrobotnych. Odsezonowana stopa bezrobocia bez zmian ok. 6,2 proc. Zimowy lockdown nie szkodzi rynkowi pracy" - napisał prezes PFR.

Jak poinformowało wcześniej w czwartek Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii, szacowana stopa bezrobocia rejestrowanego wyniosła w styczniu br. 6,5 proc., co oznacza, że w porównaniu do poprzedniego miesiąca zwiększyła się o 0,3 punktu proc., a rok do roku wzrost wyniósł 1 punkt proc. W styczniu 2018 i 2019 r. wskaźnik ten także wzrósł o 0,3 punktu proc.

Ze wstępnych danych MRPiT wynika, że liczba bezrobotnych w końcu stycznia 2021 roku wyniosła 1 mln 89,6 tys. osób i - w porównaniu do stanu z końca 2020 roku - wzrosła o 43,2 tys. osób, czyli o 4,1 proc.