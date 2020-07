Borys: koszt Tarczy Finansowej PFR MŚP wyniesie ok. 61 mld zł

Koszt Tarczy Finansowej PFR dla małych i średnich przedsiębiorstw wyniesie ok. 61 mld zł - powiedział PAP prezes Polskiego Funduszu Rozwoju Paweł Borys.

Prezes PFR przypomniał, że wnioski o wsparcie z Tarczy Finansowej PFR dla MŚP można składać jeszcze tylko do 31 lipca. Wskazał też, że biorąc pod uwagę uruchomioną do tej pory pomoc dla małych i średnich firm (59,2 mld zł), cały koszt programu powinien wynieść ok. 61 mld zł, co oznacza, że będzie on niższy - o ok. 15 mld zł - niż zakładano. "Spodziewamy się, że łącznie w ramach programu dla małych i średnich przedsiębiorstw finansowanie uzyska ok. 350 tys. firm " - wskazał.

Zapowiedział również, że w związku z niższym kosztem ogólnym, PFR ograniczy liczbę emisji obligacji. "To co pozyskaliśmy jeszcze w czerwcu, wystarczy w pełni na obsługę programu dla MŚP" - powiedział.

Przypomniał, że Fundusz pozyskał do tej pory ok. 62 mld zł. "Planujemy emisję w sierpniu, ale jej kwota nie powinna przekraczać 5 mld zł". Wskazał, że pozyskane z niej środki przeznaczone zostaną już na program wparcia dla dużych przedsiębiorstw. Wskazał też, że dokładny termin emisji uzależniony jest terminu uruchomienia wypłat dla dużych przedsiębiorców. "Nie chcemy, żeby te środki leżały, ponieważ płacimy od nich odsetki" - wyjaśnił.

Na pomoc dużych firm PFR przeznaczy ok. 25 mld zł. Beneficjentem programu mają być przedsiębiorstwa, które wg. stanu z dnia 31 grudnia 2019 r. zatrudniały ponad 249 pracowników (z wyłączeniem właściciela) lub których roczne obroty przekraczają 50 mln euro, a suma bilansowa za 2019 rok przekroczyła 43 mln euro. Przedsiębiorstwo nie może być w trakcie likwidacji i nie zostało wobec niego otwarte postępowanie upadłościowe ani restrukturyzacyjne.

Z programu pomocy dla dużych przedsiębiorstw skorzystać mogą także firmy z sektora MŚP, jeżeli zatrudniają powyżej 150 pracowników, a ich roczny obroty za 2019 rok przekraczają 100 mln zł. Przedsiębiorstwa średniej wielkości muszą jednak spełniać określone warunki: firma wyczerpała maksymalne możliwości otrzymania dofinansowania z programu rządowego Tarcza Finansowa PFR dla MŚP, a luka finansowa zgodnie z projektami finansowymi przekracza 3,5 mln zł.

Warunkiem uzyskania wsparcia w ramach Tarczy Finansowej PFR jest prowadzenie działalności gospodarczej na dzień 31 grudnia 2019 roku oraz niezaleganie z płatnościami podatków i składek na ubezpieczenia społeczne. Przedsiębiorstwo musi być zarejestrowane w Polsce, posiadać rezydencję podatkową na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego, a jego główny beneficjent rzeczywisty nie może posiadać rezydencji podatkowej w tzw. "rajach podatkowych".