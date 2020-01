Paweł Borys pochwalił się zyskiem Polskiego Funduszu Rozwoju

Zgodnie ze wstępnymi wynikami finansowymi za 2019 rok, które przekroczyły ponownie 100 mln zł, łączny zysk netto Polskiego Funduszu Rozwoju wyniósł w ostatnich trzech latach ponad 0,5 mld zł - poinformował prezes PFR Paweł Borys.

"Zgodnie ze wstępnymi wynikami finansowymi za 2019, które przekroczyły ponownie 100 mln zł, łączny zysk netto Polskiego Funduszu Rozwoju S.A. wyniósł aż ponad 0,5 mld zł w okresie ostatnich 3 lat działania PFR" - napisał Paweł Borys na Twitterze.





Zgodnie ze wstępnymi wynikami finansowymi za 2019, które przekroczyły ponownie 100 mln zł, łączny zysk netto Polskiego Funduszu Rozwoju S.A. wyniósł aż ponad 0,5 mld zł w okresie ostatnich 3 lat działania PFR. A jest to cały czas okres budowania portfela inwestycyjnego @Grupa_PFR — Paweł Borys (@PawelBorys_) January 20, 2020

Szef Polskiego Funduszu Rozwoju dodał, że "jest to cały czas okres budowania portfela inwestycyjnego Grupy PFR".



Czytaj także: Polski Fundusz Rozwoju zostaje pod nadzorem premiera

Polski Fundusz Rozwoju to grupa instytucji finansowych i doradczych dla przedsiębiorców, samorządów i osób prywatnych, inwestująca w zrównoważony rozwój społeczny i gospodarczy kraju. W skład grupy kapitałowej PFR wchodzą: PFR (odpowiada za obszar inwestycji), Agencja Rozwoju Przemysłu, Bank Gospodarstwa Krajowego, Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych (KUKE), Polska Agencja Inwestycji i Handlu oraz Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.



PFR odpowiada między innymi za uruchomienie i wdrożenie Pracowniczych Planów Kapitałowych. PPK to dobrowolny i powszechny system długoterminowego oszczędzania. Do programu może przystąpić każdy zatrudniony, który podlega obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnym i rentowym. Oszczędności tworzone będą wspólnie przez pracowników, pracodawców oraz państwo.



Zgodnie z ustawą, która weszła w życie w styczniu 2019 roku, od 1 lipca tego roku jako pierwsze do systemu weszły największe przedsiębiorstwa zatrudniające co najmniej 250 osób. Potem, co pół roku - do stycznia 2021 roku - system będzie wprowadzany w coraz mniejszych firmach. Polski Fundusz Rozwoju zakłada, że docelowo obejmie on 7-8 mln osób.



Do PPK zostają automatycznie zapisani pracownicy w wieku od 18 do 55 lat. Pozostali, którzy przekroczyli 55. rok życia, mogą przystąpić do PPK na własny wniosek. Wszyscy mają prawo w dowolnym momencie zrezygnować z udziału w PPK, a także w dowolnym momencie do nich przystąpić.