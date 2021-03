Borys: liczymy na zgodę KE na pożyczki preferencyjne dla dużych firm w przyszłym tygodniu

Rząd zdecydował o uruchomieniu Tarczy Finansowej 2.0 dla dużych firm; start programu nastąpi w tym tygodniu - powiedział we wtorek PAP prezes PFR Paweł Borys. Liczymy, że KE zgodzi się na pożyczki preferencyjne dla dużych firm w przyszłym tygodniu - dodał.

"Rząd podjął w piątek decyzje o uruchomieniu Tarczy Finansowej 2.0 dla Dużych Firm. Start programu nastąpi w tym tygodniu. Duże firmy zatrudniające ponad 249 pracowników będą mogli składać wnioski za pośrednictwem strony pfr.pl i ubiegać się o finansowanie płynnościowe" - przekazał PAP Borys.

Chodzi o przyjętą przez Radę Ministrów, w trybie obiegowym, uchwałę Rady Ministrów zmieniającą uchwałę w sprawie programu rządowego "Tarcza finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju dla dużych firm". Jak podano na stronie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, została ona przyjęta w piątek, 19 marca.

W ubiegłym tygodniu szef PFR zapowiedział, że w tym tygodniu ma rozpocząć się tarcza finansowa dla dużych przedsiębiorstw. "Właśnie uchwała w tej sprawie jest podejmowana przez Radę Ministrów" - wskazał donosząc się do pomocy w ramach Tarczy Finansowej PFR 2.0.

Przypomniał, że będą w niej dla dużych firm pożyczki zarówno płynnościowe, jak i preferencyjne, "które umożliwią rekompensatę firmom strat za okres listopad - marzec".

Na uruchomienie pożyczek płynnościowych i preferencyjnych dla dużych firm w ramach Tarczy Finansowej 2.0 potrzebna jest zgoda KE.

Prezes PFR przekazał we wtorek PAP, że KE zgodziła się na pożyczki płynnościowe. "Liczymy na zgodę KE na pożyczki preferencyjne w przyszłym tygodniu co pozwoli rekompensować straty firm w okresie listopad - marzec" - powiedział.

Wcześniej Borys mówił, że wniosek w tej sprawie do KE został wysłany w listopadzie, pierwsze pytania strona polska dostała na przełomie stycznia-lutego.

W projekcie uchwały Rady Ministrów zmieniającej uchwałę w sprawie programu rządowego "Tarcza finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju dla dużych firm" zamieszczonym w poniedziałek w wykazie prac legislacyjnych i programowych RM napisano, że zmiany zakładają m.in. ograniczenie kręgu beneficjentów pożyczki płynnościowej do przedsiębiorców będących dużymi przedsiębiorstwami, czyli takimi, które zatrudniają więcej niż 249 pracowników (stan na 31 grudnia 2019 r.), z wyłączeniem właściciela, lub których roczny obrót za 2019 r. przekracza 50.000.000 euro (50 mln euro - PAP) oraz suma bilansowa w 2019 r. przekracza 43.000.000 euro (43 mln euro - PAP).

Kolejna zmiana to "przedłużenie maksymalnych terminów na przyjmowanie wniosków o finansowanie płynnościowe do 30 września 2021 roku, a na zawieranie umów pożyczek - do 31 grudnia 2021 roku oraz na udzielanie finansowania (w przypadku zawarcia w umowach pożyczek warunków zawieszających) - do 31 marca 2022 roku".

Projekt uchwały zawierał także wydłużenie okresów karencji w spłacie kapitału oraz odsetek, a także obniżenie oprocentowania w zakresie instrumentu pożyczki płynnościowej.

Jak czytamy na stronach internetowych PFR, dla dużych przedsiębiorstw ze wszystkich branż wymagających wsparcia w związku z pandemią przeznaczona jest Tarcza dla Dużych Firm o wartości 25 mld zł. Tarcza Finansowa PFR 2.0 przewiduje aktualizację jej warunków i wydłużenie istniejącego programu.

