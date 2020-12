Borys: liczymy na zgodę Komisji Europejskiej do końca grudnia ws. Tarczy Finansowej PFR 2.0

Liczymy na zgodę Komisji Europejskiej do końca grudnia, by wsparcie dla firm z Tarczy Finansowej PFR 2.0 było dostępne od stycznia - poinformował w piątek prezes Polskiego Funduszu Rozwoju Paweł Borys. Dodał, że trwają intensywne negocjacje w tej sprawie z KE.

"Trwają intensywne negocjacje #TarczaFinansowaPFR 2.0 z @EUinPL. Liczymy na zgodę KE do końca grudnia, żeby wsparcie dla firm było dostępne od stycznia" - napisał w piątek na Twitterze prezes PFR Paweł Borys.

Tarcza Finansowa PFR 2.0 dla przedsiębiorców przewiduje 35 mld zł na wsparcie dla mikro, małych i średnich oraz dużych firm, z niemal 40 branż dotkniętych kryzysem.

W przypadku małych i średnich firm Tarcza Finansowa PFR 2.0 zakłada wsparcie do 7 mld zł. O pomoc będą mogły ubiegać się firmy zatrudniające do 249 pracowników. Firmy te mogą liczyć na dofinansowanie kosztów stałych niepokrytych przychodami w formie subwencji do maksymalnie 3,5 mln zł.

Tarcza dla dużych firm zakłada ok. 25 mld zł wsparcia i uelastycznienie zasad programu. O pomoc mogą się ubiegać firmy zatrudniające od 250 pracowników z obrotem powyżej 50 mln euro.