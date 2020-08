Borys: możliwy wzrost PKB w trzecim kwartale tego roku o ok. 4-5 proc. kw: kw

Odbicie sprzedaży i produkcji wskazuje na wzrost PKB w III kwartale tego roku o ok. 4-5 proc. kwartał do kwartału - ocenił w piątek prezes Polskiego Funduszu Rozwoju Paweł Borys.

Główny Urząd Statystyczny poinformował w piątek w szybkim szacunku, że polski Produkt Krajowy Brutto w II kwartale 2020 roku spadł o 8,2 proc. rdr wobec wzrostu na poziomie 2,0 proc. rdr w I kw. 2020 r. Pełne dane o PKB w II kw. GUS poda 31 sierpnia.

Do ostatnich danych makroekonomicznych z Polski odniósł się na Twitterze szef PFR Paweł Borys, który napisał: "A. Trzeci najniższy spadek PKB w UE (-8,2 proc.), B. Rekordowa nadwyżka w bilansie handlowym i stabilny PLN, C. Druga najniższa stopa bezrobocia w UE, D. Odbicie sprzedaży i produkcji wskazujące na wzrost PKB w 3 kw ok 4-5 proc. kw/kw. E. Stabilna syt. fin. firm".

Borys zaznaczył, że patrząc na dane o spadkach PKB w Europie i USA w II kw., postawiłby odważną tezę, że nie ma prostej zależności między podejściem do restrykcji sanitarnych (lockdown), a skalą recesji w II kw. Wskazał na dane dotyczące Szwecji (minus 8,2 proc.) vs inne kraje, UK (minus 21,7 proc.) vs inne kraje, US (minus 9,5 proc.) vs strefa euro.

"Skala lockdown ma wpływ, ale recesja dotyka wszystkie kraje" - napisał Borys.