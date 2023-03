Borys: najemcy PFR płacą czynsz niższy o 1/4 od rynkowych; z dopłatami państwa to 40 proc. taniej

Jeżeli weźmiemy wszystkich naszych najemców, to płacą oni o 1/4 niższy czynsz, niż wynoszą czynsze na rynku, a z uwzględnieniem dopłat ze strony państwa, które teraz będą zwiększane, jest to ponad 40 proc. taniej – powiedział w piątek w radiu RMF FM prezes PFR Paweł Borys.

tym linkiem. Trwa rejestracja uczestników na nasz tegoroczny Europejski Kongres Gospodarczy. Zapraszamy! Udział możecie potwierdzić pod

Prezes Polskiego Funduszu Rozwoju Paweł Borys w piątek w radiu RMF FM mówił o najemcach zamieszkujących w inwestycjach spółki PFR Nieruchomości realizowanych w ramach rynkowej części rządowego programu mieszkaniowego.

"Jeżeli weźmiemy wszystkich naszych najemców, to płacą oni o 1/4 niższy czynsz, niż wynoszą czynsze na rynku, a z uwzględnieniem dopłat ze strony państwa, które teraz będą zwiększane, jest to ponad 40 proc. taniej. Więc deklaracja, że to będą mieszkania przystępne cenowo, jest realizowana" - powiedział Borys.

Dodał, że opcja najmu z możliwością dojścia do własności będzie dopiero proponowana i że dopiero pojawiły się pierwsze wyliczenia.

"Z tych wyliczeń - zwłaszcza w Gdyni, która była pierwszą taką lokalizacją - najemcy nie byli zadowoleni, mówili, że te kwoty są zbyt wysokie, natomiast powiem, że średni czynsz w tej lokalizacji wynosi 23 zł za m kw., gdzie stawki na rynku są 50 zł, więc nawet jeśli zaproponowaliśmy wykup mieszkania w tej cenie, to łączny koszt wynosił ok. 50 zł, więc w cenie czynszu rynkowego można było wykupić mieszkanie na własność" - stwierdził prezes PFR.

Jak zauważył, lokatorzy zwrócili uwagę, że wcześniej zapowiadano, iż cena za opcję najmu z możliwością dojścia do własności będzie niższa, więc PFR analizuje swoje propozycje na nowo.

"Przeliczamy to na to, co jest możliwe, biorąc pod uwagę, że my po swojej stronie bierzemy wszystkie koszty - podatków, utrzymania tej nieruchomości, zarządzania najmem, i nie możemy spowodować, że będzie to robione ze stratą. Ludzie dostaną nową ofertę" - zapowiedział Paweł Borys.

Stwierdził także, że negatywne opinie na temat jakości budynków oferowanych przez spółkę PFR Nieruchomości, która zarządza budynkami, są "pojedyncze".

"To zawsze jest tak, że pojawi się jakaś usterka; ważne jest, aby szybko reagować i usterki usuwać. W Krakowie na 400 mieszkań mamy dwa mieszkania, w których jest wilgotno. To są pojedyncze opinie; badamy satysfakcję naszych najemców we wszystkich lokalizacjach, ich jest kilkadziesiąt tysięcy. I te opinie i ten poziom satysfakcji są bardzo wysokie, co potwierdza również statystyka tego, że praktycznie nikt nie rezygnuje z mieszkań" - zaznaczył w Radiu RMF FM prezes PFR.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl