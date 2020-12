Borys o porozumieniu ws. budżetu UE: bardzo dobra informacja dla perspektyw wzrostu gospodarczego

Bardzo dobra informacja dla perspektyw wzrostu gospodarczego, zatrudnienia i stabilności przedsiębiorstw w Polsce i UE w okresie odbudowy po pandemii - tak porozumienie ws. unijnego budżetu skomentował na Twitterze prezes Polskiego Funduszu Rozwoju Paweł Borys.

Podczas odbywającego się w Brukseli szczytu UE doszło w czwartek do porozumienia przywódców unijnych w sprawie budżetu UE i funduszu odbudowy.

"Bardzo dobra informacja dla perspektyw wzrostu gospodarczego, zatrudnienia i stabilności przedsiębiorstw w PL i UE w okresie odbudowy po pandemii" - czytamy we wpisie na Twitterze szefa PFR.

Jak podkreślił Borys, "ryzyko #LastGenerationEU zażegnane na rzecz #NextGenerationEU" i szans na silny wzrost gospodarczy w latach 2021-23.

W konkluzjach brukselskiego szczytu dot. budżetu UE zawarto m.in. zapisy dotyczące tzw. mechanizmu praworządności. Jeden z nich stanowi, że budżet UE, włączając Next Generation EU (instrument odbudowy), musi być chroniony przeciwko wszelkiego rodzaju nadużyciom finansowym, korupcji, konfliktowi interesów. Kolejny z zapisów stanowi natomiast, że samo ustalenie, że doszło do naruszenia zasady państwa prawnego nie wystarczy do uruchomienia mechanizmu blokowania środków finansowych dla państw członkowskich.