Borys: planowane jest przesunięcie reformy OFE; możliwe przesunięcie terminów wdrożenia PPK

Planowane jest przesunięcie w czasie wdrożenia reformy przekształceniowej OFE - stwierdził szef PFR Paweł Borys podczas debaty zorganizowanej przez Izbę Zarządzających Funduszami i Aktywami. Dodał, że należy też wziąć pod uwagę przesunięcie terminów wdrożenia PPK.

Szef Polskiego Funduszu Rozwoju powiedział, że w czasie procedowania ustawy w Sejmie znajdą się tam "inne zaktualizowane terminy, dopasowane do sytuacji", czyli pozwalające uniknąć "największych zawirowań w gospodarce i rynkach finansowych".

Borys ocenił, że należy rozważać przesunięcie terminów związanych z PPK, w zależności od rozwoju sytuacji epidemiologicznej. Dodał, że w czerwcu bądź lipcu będzie trzeba podjąć decyzję o tym, czy wdrażania rozwiązań PPK nie przesunąć na przyszły rok. Jak mówił, trzeba mieć na uwadze np. drugą falę epidemii.

"Najbliższe miesiące to praca nad tym, by jak najwięcej firm uratować i udzielić im finasowania" - zaznaczył szef PFR.

W połowie marca br. Senat zdecydował o odrzuceniu noweli ustawy przenoszącej środki zgromadzone w Otwartych Funduszach Emerytalnych na Indywidualne Konta Emerytalne.

W czasie prac w Senacie, komisje Budżetu i Finansów Publicznych oraz Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej przyjęły w głosowaniu wniosek o odrzucenie przez Izbę ustawy. Natomiast wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek został ostatecznie zgłoszony jako wniosek mniejszości. Nie był głosowany przez Senat, ponieważ w pierwszym głosowaniu Senat zdecydował o odrzuceniu ustawy.

Przyjęta przez Sejm 13 lutego br. ustawa zakładała, że przekazanie pieniędzy z OFE do IKE nastąpi automatycznie, jednak będzie można złożyć specjalną deklarację i wtedy środki trafią do ZUS.

Zgodnie z ustawą, uczestnicy OFE mają między 1 czerwca a 1 sierpnia 2020 r. zdecydować, co wybierają. Przekazanie środków nastąpiłoby 27 listopada 2020 r. Automatycznie do ZUS przekazywane byłyby pieniądze zgromadzone w OFE przez osoby, które do 2 października 2021 r. osiągnęłyby wiek emerytalny.

Ustawa przewiduje, że z tytułu przekształcenia OFE w IKE pobierana byłaby opłata odpowiadająca wartości 15 proc. aktywów netto OFE. Jak utrzymywał rząd, opłata byłaby równoważna efektywnej stopie opodatkowania emerytur wypłacanych z ZUS.

Środki z tej opłaty mają trafić do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych i będą mogły być przeznaczone wyłącznie na obsługę zobowiązań FUS. Pierwsza transza ma trafić do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych do dnia 11 grudnia 2020 r., druga - do dnia 31 października 2021 r. Natomiast pieniądze osób, które wybiorą ZUS miałyby trafić do Funduszu Rezerwy Demograficznej. W zarządzanie nimi ma być włączony Polski Fundusz Rozwoju.

Prowadzące IKE specjalistyczne fundusze inwestycyjne otwarte, powstałe z przekształcenia OFE, miałyby inwestować na rynku kapitałowym z odpowiednim określeniem poziomu ryzyka. Ustawa przewiduje też specjalny mechanizm przenoszenia aktywów do subfunduszu bardziej pasywnego, mniej podatnego na wahania rynku, w ciągu 5 lat przed osiągnięciem wieku emerytalnego.

Nowe przepisy stanowią ponadto, że środki zgromadzone na IKE będą prywatną własnością oszczędzającego i nie mogłyby stanowić przedmiotu transferu do budżetu państwa.