Borys: Polska z najniższym bezrobociem w UE w styczniu

Polska z najniższym bezrobociem w Unii Europejskiej w styczniu - napisał w czwartek na Twitterze prezes Polskiego Funduszu Rozwoju Paweł Borys, odnosząc się do danych Eurostatu.

Jak podał w czwartek Eurostat, stopa bezrobocia w strefie euro w styczniu 2021 r., po uwzględnieniu czynników sezonowych, wyniosła 8,1 proc., wobec 8,1 proc. w poprzednim miesiącu. W Polsce stopa bezrobocia w styczniu, wyniosła 3,1 proc. wobec 3,2 proc. w grudniu 2020 r.

"Bardzo dobre dane z rynku pracy. Polska z najniższym bezrobociem w UE w styczniu. Stopa bezrobocia zaledwie 3.1 proc.! Nieźle Tarcza Finansowa PFR chroni obecnie 3,5 mln miejsc pracy do czasu powrotu koniunktury i wzrostu gospodarczego w 2 kwartale tego roku" - napisał prezes PFR.

Według metodologii Eurostatu, liczba bezrobotnych w styczniu wyniosła 531 tys. wobec 542 tys. w grudniu 2020 r.

Tarcza PFR 2.0 ma umożliwić mikro, małym i średnim firmom uzyskanie subwencji, które będą mogły być w 100-proc. umarzane. Do tej pory wsparcie otrzymało ponad 46 tys. firm, a wartość udzielonej pomocy wyniosła ok. 7 mld zł. Subwencja będzie miała charakter bezzwrotny po spełnieniu przez przedsiębiorcę określonych warunków. W przypadku mikrofirm spadek obrotów to minimum 30 proc. w okresie kwiecień-grudzień lub w IV kwartale 2020 r. w porównaniu do analogicznego okresu w 2019 r. Kwota subwencji będzie zależeć od wielkości spadku przychodów: 18 tys. zł na zatrudnionego przy spadku przychodów o 30-60 proc., 36 tys. zł na zatrudnionego przy spadku przychodów powyżej 60 proc. Maksymalna kwota finansowania dla mikrofirm to 324 tys. zł. Będzie możliwość umorzenia do 100 proc. w zależności od utrzymania zatrudnienia w 2021 r.