Borys: priorytetem teraz wspieranie gospodarki w wychodzeniu z pandemii

Priorytetem polskich instytucji rozwoju będzie teraz wspieranie gospodarki w wychodzeniu z pandemii, głównie poprzez wsparcie inwestycji - mówił prezes Polskiego Funduszu Rozwoju Paweł Borys.

Wśród kluczowych obszarów wsparcia w najbliższej przyszłości wymienił: transformację energetyczną i cyfrową, projekty infrastrukturalne i wspieranie eksportu polskich firm.

W trakcie panelu poświęconego doświadczeniom i priorytetom na przyszłość polskich instytucji rozwoju prezes PFR mówił, że w ostatnich latach udało się sfinalizować ich reformy. "Udało się te instytucje wzmocnić, unowocześnić, przez co mogły działać w czasie pandemii na bardzo dużą skalę i - jestem też przekonany - skutecznie" - ocenił Borys.

Podsumowując kluczowe zmiany instytucjonalne szef PFR przypomniał, że na gruncie kryzysu lat 2008-09 wykiełkowała idea wzmocnienia państwowych narzędzi wsparcia gospodarki. W czasie tamtego kryzysu w polskim prawie nie były dostępne niemal żadne automatyczne instrumenty ochrony rynku pracy, sektora przedsiębiorstw; poważnym problemem był dostęp do finansowania dla mikro i małych przedsiębiorstw.

W efekcie m.in. wzmocniono Bank Gospodarstwa Krajowego i powstały Polskie Inwestycje Rozwojowe, jednak pozostałe instytucje wsparcia pozostawały rozproszone i niedoinwestowane. "Tu nastąpiła bardzo zasadnicza zmiana w 2015 i 2016 r." - podkreślił Borys.

Jako jedno z zasadniczych działań wskazał utworzenie grupy PFR - nie jako grupy w sensie kapitałowym, lecz jako platformy instrumentów skierowanych do polskich przedsiębiorstw, w zakresie ich rozwoju, ale też finansowania inwestycji infrastrukturalnych czy samorządowych.

W następstwie m.in. powstał portal pfr.pl, ujednolicający ofertę wsparcia wszystkich instytucji grupy. W ramach wspólnej ich pracy zidentyfikowano główne problemy w polskiej gospodarce, wypełniając takie luki, jak: finansowanie mikroprzedsiębiorstw (np. wzmocnienie programu de minimis) czy finansowanie innowacji (poprzez platformę funduszy venture capital).

Zapewniono długoterminowe finansowanie dużych inwestycji infrastrukturalnych (jak terminal DCT w Gdańsku) czy dostęp do wiedzy (w różnych programach edukacyjnych finansowanych przez PFR wzięło już udział - pośrednio lub bezpośrednio - kilkaset tysięcy osób). Fundusz wziął też pod uwagę zagadnienia emerytalne - poprzez program Pracowniczych Planów Kapitałowych i mieszkaniowe.

"Przez te lata udało się zbudować unikalny zespół, który bardzo mocno pracował przez ostatnie pięć lat. Ten zespół, w połączeniu z tym, że przy okazji realizacji tych programów zbudowaliśmy nowoczesną infrastrukturę i nowoczesne instytucje pozwolił na to, że gdy w marcu ub. roku zdaliśmy sobie sprawę, że przed nami jest bardzo poważny kryzys, byliśmy w stanie w ciągu kilku tygodni zbudować system, który umożliwił w ciągu 48 godzin wypłatę 348 tys. subwencji finansowych, zintegrowanych z 17 bankami, ZUS i KAS" - zaakcentował Borys.

"Dzięki reformie instytucji i ich rozwojowi, Polska była lepiej przygotowana na odpowiedź na kryzys wywołany pandemią Covid-19. Gdyby nie te instytucje, ta praca wykonana w ostatnich latach, poradzilibyśmy sobie znacznie gorzej, koszty i konsekwencje społeczne byłyby dużo większe" - dodał.

"Po tych 5 latach PFR jest już bardziej dojrzałą, dużą instytucją - tu przyznam się do porażki, bo od początku mówiłem, że im mniejszy PFR tym lepiej, bo to znaczyłoby, że sektor prywatny działa lepiej, potrzeba mniej tej interwencji. Zdarzył się kryzys, to wsparcie było potrzebne, ale teraz ta interwencja powinna w sposób inteligentny wycofywać się - nie chcemy konkurować z sektorem prywatnym, który na szczęście wraca do w miarę normalnego funkcjonowania" - zaznaczył Borys.

W tym kontekście jako priorytet na przyszłość wskazał przede wszystkim wspieranie gospodarki w momencie wyjścia z pandemii, głównie poprzez wspieranie inwestycji w obszarach "od transformacji energetycznej, która na pewno będzie bardzo istotnym elementem naszej strategii na najbliższe lata, poprzez transformację cyfrową, projekty infrastrukturalne, po wspieranie rozwoju przedsiębiorczości polskich firm, jeżeli chodzi o rynki eksportowe".

W kontekście wspierania projektów infrastrukturalnych Borys zasygnalizował, że "w miarę wychodzenia z działań antykryzysowych PFR chce bardzo mocno się na tym obszarze koncentrować".

Jako obszary niezwiązane wprost z finansowaniem prezes PFR wymienił też programy mieszkaniowe i emerytalne.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl