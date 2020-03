Borys: rząd ma przestrzeń do zwiększenia wydatków budżetowych

Rząd ma dosyć dużą przestrzeń do zwiększenia wydatków budżetowych, w ostatnich trzech latach mamy najniższy deficyt finansów publicznych, spada dług względem PKB - mówił w środę w Polsat News prezes Polskiego Funduszu Rozwoju Paweł Borys.

Borys ocenił, że przedstawiona w środę przez premiera Mateusza Morawieckiego Tarcza Antykryzysowa jest bardzo mocnym programem, który może ochronić rynek pracy przed ryzykiem zwolnień pracowników a przedsiębiorstwa przed ryzykiem utraty płynności. Wskazał, że głównym narzędziem w tym względzie jest dofinansowanie płacy.

Pytany, skąd wziąć na te działania pieniądze, Borys wyjaśnił, że przygotowując taki pakiet trzeba uwzględnić jego zasadniczy cel, czyli ochronę miejsc pracy, sektora przedsiębiorstw i stabilność sektora finansowego, ale także stabilność finansów publicznych.

"Myślę, że ten pakiet jest dobrze dostosowany w tym zakresie. 66 mld zł to są wydatki de facto z budżetu, czyli to jest około 3 proc. polskiego PKB. Przypomnijmy, że w ostatnich trzech latach mamy najniższy w historii deficyt finansów publicznych i dług systematycznie spada do PKB (...). Rząd ma przestrzeń dosyć dużą - w tej chwili - zwiększenia wydatków budżetowych" - powiedział. Dodał, że 66 mld zł to poziom bezpieczny dla budżetu i adekwatny do potrzeb.

Szef PFR pytany był, kiedy nowe rozwiązania zostaną rozpisane na ustawy, czy jest szansa, że zostaną one przyjęte w przyszłym tygodniu.

"Ministerstwo Rozwoju w tym tygodniu chce przedstawić projekt specustawy gospodarczej. Być może niektóre z tych regulacji będą wdrażane odrębnymi ustawami. Natomiast zasadniczy pakiet tych działań będzie wdrożony specustawą, która - miejmy nadzieję - w przyszłym tygodniu będzie przyjęta i przedsiębiorcy, pracownicy będą mogli z tych rozwiązań skorzystać już za dwa tygodnie" - powiedział.

Jak zaznaczył czas jest tu bardzo ważny, bowiem gospodarka europejska jest już prawdopodobnie na etapie recesji, sytuacja się pogarsza. "Miejmy nadzieję, że za kilka tygodni przyjdzie jakaś stabilizacja" - powiedział.

Zapytany o prognozy dla polskiej gospodarki, Borys przyznał, że będziemy odrabiać zaległości. "Musimy mieć świadomość, że świat się nie skończy (...). Ta sytuacji minie, nie wiemy tylko, czy to potrwa miesiąc, dwa, czy niestety kilka miesięcy i jakie będą te skutki gospodarcze (...). Uważam, że przy tak dynamicznej i niepewnej sytuacji nie można niczego wykluczać" - zastrzegł.

Według Borysa w drugim kwartale tego roku będziemy mieć do czynienia z silnym hamowaniem gospodarki. "Natomiast ten okres minie. W tym planie przewidziany jest też taki impuls inwestycyjny, fundusz na 30 mld zł, który ma z kolei w momencie, w którym będzie się sytuacja zdrowotna stabilizowała, pobudzić inwestycje, żeby rozruszać gospodarkę i w miarę płynnie, już w perspektywie 2021 r. wyjść z tego kryzysu" - dodał.

W środę odbyła się Rada Gabinetowa poświęcona pakietowi pomocowemu dla gospodarki w związku z negatywnymi skutkami epidemii koronawirusa. Po posiedzeniu, premier Mateusz Morawiecki poinformował o powstaniu projektu pod nazwą: Gospodarcza i społeczna tarcza antykryzysowa dla bezpieczeństwa przedsiębiorstw i pracowników w związku z pandemią wirusa SARS-Cov-2. Szacunkowa wartość pakietu to ok. 212 mld zł. Pięć filarów pakietu tworzy: obrona przed utratą miejsc pracy, wsparcie dla służby zdrowia, bezpieczeństwo systemu finansowego, wsparcie dla przedsiębiorców i inwestycje publiczne.