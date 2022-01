Borys: Tarcza Antykryzysowa i Tarcza Finansowa PFR przyczyniły się do wzrostu aktywności zawodowej

Tarcza Antykryzysowa i Tarcza Finansowa PFR przyczyniły się do wzrostu aktywności zawodowej – ocenił w czwartek prezes PFR Paweł Borys.

"TarczaAntykryzysowa i TarczaFinansowaPFR skutecznie nie tylko ochroniły rynek pracy w trakcie pandemii (3 najniższe bezrobocie w UE), ale przyczyniły się do wzrostu aktywności zawodowej dzięki pomocy kierowanej do firm, a nie transferom takim jak w USA do bezrobotnych" - napisał w czwartek prezes Polskiego Funduszu Rozwoju Paweł Borys na Twitterze.

Odniósł się do wpisu na profilu PKO Research, na którym ekonomiści PKO BP przedstawili wykres, pokazujący zmianę aktywności zawodowej w krajach UE w III kw. 2021 r. w stosunku do IV kw. 2019 r.

"Stopa aktywności zawodowej w Polsce w 3q21 w grupie wiekowej 20-64 wzrosła najsilniej wśród wszystkich państw UE. Choć częściowo mogła przyczynić się do tego zmiana metodyki BAEL w Polsce w 1q21, to wzrost zatrudnienia i tak robi wrażenie" - podano na profilu PKO BP. Dane zaprezentowane przez PKO BP zostały zaczerpnięte z Eurostatu. Wcześniej na Twitterze cytował je zastępca dyrektora Polskiego Instytutu Ekonomicznego Andrzeja Kubisiaka. "Według najnowszych danych Eurostat w okresie pandemii COVID19 Polska odnotowała największą poprawę wskaźnika zatrudnienia ze wszystkich krajów UE" - stwierdził Kubisiak na swoim profilu.

Z danych zaprezentowanych przez zastępcę dyrektora PIE wynika, że zmiana wskaźnika zatrudnienia w Polsce według środowego Eurostatu wyniosła 2,4 pkt. proc. Polska wyprzedziła Holandię (zmiana o 2,3 pkt. proc.) oraz Słowację (wzrost o 2 pkt. proc.). Średnio w UE wyniósł ledwie 0,1 pkt. proc. W rezultacie wskaźnik zatrudnienia w Polsce w III kw. 2021 r. wyniósł 75,7 proc. i był wyższy niż w Irlandii (75,2 proc.) oraz od średniej unijnej (73,5 proc.) Najwyższy wskaźnik jest w Holandii - 82,6 proc., najniższy we Włoszech, gdzie wyniósł 63,1 proc.

"Po 30 latach uzasadnionych zmartwień nt. niskiego poziomu zatrudnienia, Polska przegoniła teraz średnią unijną i pobiła nawet Irlandię +druga Irlandia :-)+ To historyczny sukces, warty celebrowania, chociaż dalej jeszcze wiele do zrobienia" - stwierdził ekonomista w Banku Światowym Marcin Piątkowski, również na Twitterze.

