Borys: to będzie rok odbudowy po pandemii

To będzie rok odbudowy po pandemii; w latach 2021–2023 średnioroczny wzrost PKB może wynieść 4–5 proc. - mówi dla "Dziennika Gazeta Prawna" prezes PFR Paweł Borys. Spodziewam się dokończenia w tym roku reformy OFE - dodał.

"Rozumiem emocje i trudną sytuację przedsiębiorców. Ale jestem pewien, że pomoc, jakiej udzielono im w 2020 r., i ta, którą teraz uruchamiamy, pozwolą im bezpiecznie przejść przez ten okres. Koncentrujemy się na tym, by firmy miały zabezpieczoną płynność i nie musiały zwalniać pracowników. Mogę tylko przekonywać, że im ściślej restrykcje będą przestrzegane, tym szybciej spadnie liczba zachorowań i pojawi się szansa na powrót do normalnego funkcjonowania" - mówi w weekendowym wydaniu "DGP" Borys.

Szef PFR podkreśla, że najważniejsze, by podczas szczepień nie doszło do niekontrolowanego wybuchu pandemii, tak jak teraz w Wielkiej Brytanii.

"Widać już światło w tunelu nawet dla tych najbardziej poszkodowanych. Jest szansa na powrót do normalności w II kwartale, jeśli szczepienia zadziałają i wirus będzie pod kontrolą" - mówi.

Borys był pytany o to, jakie są perspektywy na ten rok.

"Mamy szanse na wzrost blisko ok. 5 proc. PKB. Natomiast gdyby restrykcje trwały dłużej, może to być 2-3 proc. Dobrze zachowuje się eksport, konsumpcja jest stabilna i powinna wzrosnąć o ok. 4 proc. Inwestycje powinny pójść w górę o ok. 3 proc., a jeśli ruszą te publiczne, to nawet więcej. To będzie rok odbudowy po pandemii. Pierwsze miesiące są trudne, ale nastąpi powrót na ścieżkę wzrostu" - mówi Borys.

Jego zdaniem, w latach 2021-2023 średnioroczny wzrost PKB może wynieść 4-5 proc.

"Będzie się to działo przy niższej inflacji, bardzo dużej nadwyżce handlu i trendzie konsolidacji finansów publicznych. Od 2022 r. powinniśmy już obserwować spadek długu w relacji do PKB. Dziś według kryteriów unijnych dług publiczny stanowi ok. 58 proc. PKB, natomiast państwowy dług publiczny - ok. 50 proc. PKB. Będziemy jednym z krajów, które w połowie roku wrócą do realnego poziomu PKB sprzed kryzysu. Wielu innym zajmie to rok - dwa dłużej" - powiedział.

Borys spodziewa się, że reforma OFE zostanie w tym roku dokończona.

Szef PFR był też pytany o PPK. "Co do PPK - trochę zderzyliśmy się z pandemią. Rok 2020 to sukces finansowy uczestników PPK" - powiedział. Jak dodał, "zbliżamy się już do 3 mld zł aktywów w PPK, myślę, że na koniec tego roku będzie ich ok. 8 mld zł".