Borys: udostępniamy dużym firmom największy pod względem dostępnych instrumentów program w UE (krotka2)

Udostępniamy dużym przedsiębiorcom największy w tej chwili pod względem dostępnych instrumentów program w UE - mówił podczas wtorkowej konferencji poświęconej Tarczy Finansowej dla dużych firm prezes Polskiego Funduszy Rozwoju Paweł Borys.

Jak zaznaczył Borys, to trzy podstawowe formy finansowania dostępnego dla dużych przedsiębiorstw.

"Pożyczki płynnościowe, w ramach których jest dostępne 10 mld zł, pożyczki preferencyjne - 7,5 mld i finansowanie o charakterze kapitałowym - na łączną kwotę 7,5 mld zł" - wyjaśnił szef PFR.

Pożyczki płynnościowe, jak mówił, mogę być udzielane na okres do 4 lat. "Indywidualna kwota zaangażowania to maksymalnie 1 mld zł" - tłumaczył. Dodał, że firmy mogą korzystać z preferencyjnego oprocentowania, które jest zbliżone do poziomów rynkowych, "ale bardziej korzystne, niż to co firmy, zwłaszcza średniej wielkości, mogą rzeczywiście uzyskać w postaci kredytów na rynku bankowym".

Odnosząc się do pożyczek preferencyjnych Borys wyjaśnił, że "maksymalny okres jest tu do 4 lat", a kwota indywidualna to 750 mln zł. "Umorzenie może wynosić do 75 proc. szkody, którą dana firma poniosła bezpośrednio w związku z pandemią COVID-19" - zaznaczył.

Jak dodał Borys, był to jeden z istotnych elementów negocjowanych z KE. "Pożyczki preferencyjne w tej konstrukcji w tej chwili przyjętej w programie de facto stanowią bardziej mechanizm o charakterze dotacyjnym, rekompensującym szkody firmom, które były bezpośrednio dotknięte restrykcjami sanitarnymi, nie mogły funkcjonować i w związku z tym poniosły straty" - mówił.

W przypadku finansowania kapitałowego, jak tłumaczył, chodzi np. o podwyższanie kapitału bądź obejmowanie obligacji zamiennych przedsiębiorstw. "Kwota indywidualnie do 1 mld zł" - zaznaczył. Dodał, że te inwestycje mogą być dokonywane albo w ramach pomocy publicznej, albo na zasadach rynkowych.

"Jesteśmy przekonani, że udostępniamy w ten sposób polskim dużym przedsiębiorcom największy pod względem dostępnych instrumentów w tej chwili program w UE, najbardziej szeroki" - wskazał. Zaznaczył, że dotyczy on praktycznie wszystkich branż w polskiej gospodarce. "Te formy finansowania: zabezpieczenie płynności, rekompensata strat, inwestycje kapitałowe, mają najszerszy charakter" - dodał.

Borys wskazał, że z rozmów z KE wynika, że jeszcze żaden kraj tak szerokiego programu pod względem i sektorów i instrumentów nie przyjął. "Jesteśmy przekonani, że ten program może wspierać w sposób skuteczny polskie duże przedsiębiorstwa, które łącznie zatrudniają 3,5 mln pracowników" - powiedział.