Borys: UOKiK wystąpi o zgodę KE na przedłużenie programów pomocowych

Najprawdopodobniej w ciągu dwóch tygodni Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów wystąpi do Komisji Europejskiej o zgodę na przedłużenie programów pomocowych o kolejne miesiące - zapowiedział w czwartek prezes Polskiego Funduszu Rozwoju Paweł Borys.

Borys w rozmowie na antenie radia TOK FM przyznał, że bardzo wielu przedsiębiorców jest postawionych "w bardzo trudnej sytuacji od marca ub.r.".

"Z perspektywy całej gospodarki ponad 95 proc. gospodarki działa w sposób stabilny, ciągły. Natomiast takie branże jak gastronomia, fitness, hotelarstwo, turystyka, kultura, ze względu na poważne ryzyko, cały czas będą w niepewności. Tutaj mówimy o przenoszeniu się wirusa pandemii, raz te zachorowania spadają, raz się okazuje, że rosną, i rząd musi elastycznie w stosunku do tych informacji podejmować te decyzje" - powiedział Borys. Zaznaczył, że Polski Fundusz Rozwoju robi wszystko, "aby tym branżom, tym przedsiębiorcom udzielać wtedy pomocy".

Borys został zapytany o to, czy PFR planuje rozszerzenie Tarczy Finansowej 2.0 albo uruchomienie Tarczy Finansowej 3.0. "Takie rozmowy rzeczywiście odbywają się praktycznie każdego dnia. My się też spotykamy z branżami" - powiedział. Dodał, że gdyby się okazało, że restrykcje będą także w kwietniu i w kolejnych okresach, "to będziemy gotowi działać tutaj, jeżeli rząd podejmie taką decyzję, i kontynuować te wsparcie".

Szef PFR przypomniał, że w listopadzie ub.r. wystąpiono do Komisji Europejskiej o akceptację programu Tarczy Finansowej 2.0. "Otrzymaliśmy pod koniec grudnia zgodę dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, a do dzisiaj nie otrzymaliśmy zgody - po 3 miesiącach - na wsparcie dla dużych firm" - wskazał.

"W tej chwili Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów przygotowuje aktualizację wszystkich programów (pomocowych - PAP) i ich przedłużenie (...) o kolejne miesiące" - powiedział Borys. Dodał, że UOKiK "o przedłużenie tych wszystkich programów najprawdopodobniej wystąpi w ciągu dwóch tygodni".

"Nie oznacza to, że Tarcza Finansowa będzie automatycznie przedłużona na marzec czy na kwiecień, bo to już będą później decyzje rządu. Natomiast będą wszystkie te zgody KE, które dotąd głównie przedłużały tę całą procedurę" - wskazał. Dopytywany, czy UOKiK przygotowuje to na zlecenie PFR, odpowiedział: "Tutaj PFR w ogóle nie jest jakby stroną tych wszystkich postępowań, to są decyzje rządu. Formalnie występuje UOKIK. My tylko wspieramy ten proces".

Na Tarczę Finansową 2.0 składa się komponent przeznaczony dla mikrofirm o wartości 6,5 mld zł oraz część skierowana dla małych i średnich firm, również o wartości 6,5 mld zł. Wnioski o wsparcie przedsiębiorcy mogą składać od 28 lutego br. Warunkiem udzielenia pomocy finansowej przez PFR są m.in.: prowadzenie działalności w ramach co najmniej jednego określonego w programie kodu PKD czy zatrudnianie co najmniej jednego pracownika na dzień 31 grudnia 2019 r. lub 31 lipca 2020 r. Firmy, które chcą skorzystać z pomocy, muszą też wykazać określony spadek obrotów.

Subwencje z PFR mogą być umorzone do 100 proc., jeśli przedsiębiorcy spełnią kilka warunków. Są to m.in.: kontynuacja prowadzenia działalności gospodarczej; utrzymanie średniego zatrudnienia (mikroprzedsiębiorstwa) lub rozliczenie nadwyżki udzielonej subwencji (MŚP); weryfikacja ex post prognozy straty oraz wysokości obrotów gospodarczych za okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 marca 2021 r. (MŚP).