Borys: uruchomienie inwestycji jest warunkiem utrzymania wzrostu gospodarczego

Uruchomienie inwestycji publicznych i prywatnych jest warunkiem utrzymania wzrostu gospodarczego - powiedział w czwartek prezes Polskiego Funduszu Rozwoju Paweł Borys.

Prezes PFR podczas Kongresu ESG Polska Moc Biznesu wskazał, że w ciągu najbliższych dwóch lat w Polsce niezbędne jest uruchomienie kolejnego silnika gospodarczego, czyli inwestycji zarówno publicznych, jak i prywatnych. Zaznaczył, że jest to warunek utrzymania wzrostu gospodarczego, a jeżeli tego nie zrobimy, to w perspektywie dwuletniej możemy mieć do czynienia ze znaczącym spowolnieniem. "Jeżeli zaś inwestycje będą rosły powyżej 7 proc., to możemy być spokojni" - dodał.

Paweł Borys powiedział, że obecnie największym problem, z jakim mierzy się gospodarka zarówno światowa, jak i polska, są zakłócenia w łańcuchach dostaw, które powodują wyhamowanie a często wstrzymanie produkcji. "I takie zjawisko będziemy obserwować jeszcze przez ok. pół roku" - ocenił.

Szef PFR mówił też o rządowym programie Polski Ład, który - jego zdaniem - zawiera wiele elementów sprzyjających rozwojowi biznesu. "Uważam, że przez nacisk na inwestycje program może poprawić otoczenie i koniunkturę" - wskazał.

Odnosząc się do proponowanych w Polskim Ładzie zmian podatkowych, Borys powiedział, że "w dłuższej perspektywie buduje to silniejsze fundamenty dla rozwoju społecznego, wzrostu gospodarczego i beneficjentami mogą być wszyscy".

