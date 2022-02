Borys: w styczniu miał miejsce szczyt dynamiki inflacji

W styczniu miał miejsce szczyt dynamiki inflacji, która od lutego powinna się obniżać - wskazał w rozmowie z PAP prezes Polskiego Funduszu Rozwoju Paweł Borys.

We wtorek GUS ma opublikować wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w styczniu 2022 roku (tzw. dane wstępne).

Pytany o szacunki prezes PFR wskazał, że w styczniu miał miejsce szczyt dynamiki inflacji, która od lutego powinna się obniżać. Zaznaczył, że wpływa na to tarcza antyinflacyjna obniżająca inflację o co najmniej 1,5-2,0 pkt. proc. "Niestety, na skutek działań Rosji cały czas na rynkach światowych ma miejsce wzrost cen ropy i utrzymują się wysokie ceny gazu - powiedział. Dodał, że konflikt za naszą wschodnią granicą wpływa też na ceny żywności, w tym olejów, której Ukraina jest istotnym eksporterem. "To powoduje, inflacja będzie niższa, ale utrzyma się na podwyższonym poziomie. Dopiero spadek cen surowców i żywności na świecie wraz z zacieśnianiem polityki pieniężnej przyniesie wyraźniejszy spadek inflacji w perspektywie 2023 roku" - zauważył ekonomista. Dodał jednak, że zagrożeniem dla takiego scenariusza stanowią napięcia geopolityczne, zwłaszcza ryzyko agresji Rosji na Ukrainie.

Zgodnie z tarczą antyinflacyjną 2.0, która weszła w życie 1 lutego br. obniżony został VAT na media: - na gaz do 0 proc. (od 1 stycznia zmiana z 23 do 8 proc., a od 1 lutego z 8 do 0 proc.); - na prąd do 5 proc. (przedłużenie obniżki z tarczy 1.0; obniżka z 23 do 5 proc.); - na ciepło do 5 proc. (od 1 stycznia zmiana z 23 do 8 proc., a od 1 lutego z 8 do 5 proc.). Tarcza zakłada także obniżkę VAT-u na nawozy z 8 do 0 proc.

Zmiana stawki jest szczególnie istotna przy sprzedaży żywności, gdzie wprowadzono zerową stawkę VAT dla podstawowych produktów żywnościowych tj. mięsa i ryb oraz przetworów z nich, produktów mleczarskich, warzyw i owoców i przetworów z nich, zbóż, produktów przemysłu młynarskiego, przetworów ze zbóż i wyrobów piekarniczych, niektórych napojów (np. zawierające co najmniej 20 proc. soku owocowego lub warzywnego, napoje mleczne i tzw. mleka roślinne).

Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w grudniu 2021 r. w porównaniu z analogicznym miesiącem ub. roku wzrosły o 8,6 proc. (przy wzroście cen towarów - o 9,0 proc. i usług - o 7,6 proc.). W stosunku do poprzedniego miesiąca ceny towarów i usług wzrosły o 0,9 proc. (w tym towarów - o 1,0 proc. i usług - o 0,7 proc.).

