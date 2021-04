Polska wychodzi z kryzysu wywołanego pandemią ze zdrowym sektorem przedsiębiorstw jeżeli chodzi o sytuację finansową, zdrowym sektorem gospodarstw domowych i rynkiem pracy - powiedział w środę prezes PFR Paweł Borys.

"Wychodzimy z kryzysu ze zdrowym sektorem przedsiębiorstw jeżeli chodzi o sytuację finansową, zdrowym sektorem gospodarstw domowych i rynkiem pracy i tym wzrostem długu publicznego, który jest racjonalny (...) My z tego długu szybko zaczniemy schodzić; jak nominalny PKB w tym roku urośnie o 7-8 proc., to wskaźniki długu do PKB zaczną szybko spadać" - powiedział Borys.

Prezes PFR podczas webinarium zorganizowanego przez CFA Society Poland stwierdził, że to co się stało w Polsce w trakcie pandemii, co było strategią Tarczy Antykryzysowej, to szybkie skonsolidowanie długu, który musiał powstać w sektorze publicznym, po to, żeby nie doprowadzić do mechanizmów recesyjnych.

"Część tej nadwyżki pieniężnej w sektorze przedsiębiorstw, która powstała głównie z Tarczy Finansowej, ona w skali około 20-25 mld zł, może trochę więcej, będzie spłacana przez najbliższe dwa lata, natomiast tak czy inaczej wskaźniki płynnościowe firm będą stabilne, więc jak tylko wróci zaufanie, przewidywalność, pewność, to miejmy nadzieję, że przyniesie to też wzrost inwestycji prywatnych" - stwierdził szef PFR.

