Borys: z Tarczy Finansowej PFR subwencję otrzymały ponad 4 tys. firm

Z Tarczy Finansowej PFR w trzy dni subwencję otrzymały ponad 4 tys. firm - poinformował we wtorek na Twitterze prezes Polskiego Funduszu Rozwoju Paweł Borys.

"Z pomocy (z Tarczy Finansowej PFR - PAP) korzysta już coraz więcej firm. W 3 dni subwencje na kwotę 705 mln zł (śr. 172 tys. zł) otrzymało 4099 przedsiębiorstw. Łącznie wpłynęło 8,8 tys. wniosków na kwotę ok. 2,0 mld zł. Wsparcie otrzymało już 1,1 tys. punktów gastronomicznych i 530 hoteli" - napisał prezes PFR na Twitterze.

Jak z kolei dodał w swoim wpisie wiceprezes PFR Bartosz Marczuk, wśród firm, które otrzymały pomoc, 3651 to mikrofirmy zatrudniające do 9 osób, a 448 to MŚP zatrudniające od 10 do 249. "Przyznano im już 705,5 mln zł. Pieniądze te już do nich trafiły lub trafią do jutra. Tylko dziś pomoc na 0,55 mld zł" - wskazał Marczuk.

Dodał: "Pomoc już dla 1,1 tys. restauracji i placówek gastronomicznych, 331 hoteli, 205 obiektów hotelowych, 199 niepublicznych szkół. 8,8 tys. firm złożyło wnioski, PFR rozpatruje je szybko, firmy powinny pamiętać o rozliczeniu w KAS" - czytamy we wpisie.

Przygotowana przez rząd i PFR w obliczu drugiej fali pandemii Tarcza Finansowa 2.0. ma umożliwić mikro, małym i średnim firmom uzyskanie subwencji, które będą mogły być w 100-proc. umarzane. Chodzi o branże, które musiały ograniczyć lub zawiesić działalność w związku z sytuacją epidemiologiczną związaną z COVID-19.

Dotyczy to przedsiębiorstw działających pod 45 kodami Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD). Chodzi m.in. o: restauracje, hotele, firmy turystyczne, zajmujące się kulturą, florystyką, a także o drukarnie, introligatornie i te z sektora edukacji.

Wartość pomocy dla MŚP to 13 mld zł: 6,5 mld zł dla mikrofirm, czyli tych zatrudniających do 9 osób, i kolejne 6,5 mld zł dla spółek zatrudniających od 10 do 249 pracowników. Według szacunków PFR z Tarczy Finansowej 2.0 może skorzystać ok. 40-70 tys. firm.

Subwencja finansowa PFR będzie miała charakter bezzwrotny po spełnieniu przez przedsiębiorcę określonych warunków.

W przypadku mikrofirm spadek obrotów to minimum 30 proc. w okresie kwiecień-grudzień lub w IV kwartale 2020 r. w porównaniu do analogicznego okresu w 2019 r. Kwota subwencji będzie zależeć od wielkości spadku przychodów: 18 tys. zł na zatrudnionego przy spadku przychodów o 30-60 proc., 36 tys. zł na zatrudnionego przy spadku przychodów powyżej 60 proc. Maksymalna kwota finansowania dla mikrofirm to 324 tys. zł. Będzie możliwość umorzenia do 100 proc. w zależności od utrzymania zatrudnienia w 2021 r.

Dla małych i średnich firm spadek obrotów określono na minimum 30 proc. w okresie kwiecień-grudzień lub w IV kwartale 2020 r. w porównaniu do analogicznego okresu w 2019 r. Subwencja może wynieść 70 proc. straty brutto (przed podatkiem) przedsiębiorstwa za miesiące od listopada 2020 r. do marca 2021 r. Maksymalna kwota finansowania dla MŚP z Tarczy Finansowej 2.0 nie może przekroczyć 3,5 mln zł z zastrzeżeniem, że wysokość pomocy na jednego pracownika nie może przekroczyć 72 tys. zł.

Wnioski o subwencję finansową będą przyjmowane przez uczestniczące w Programie banki od piątku 15 stycznia 2021 r. do 28 lutego 2021 r. Procedura odwoławcza w ramach Programu będzie trwała od 1 lutego 2021 r. do 31 marca 2021 r., z możliwością przedłużenia tych terminów do 30 czerwca 2021 r.