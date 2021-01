Borys: zapewne we wtorek na rządzie przyjęcie tarczy branżowej za grudzień i styczeń

Zapewne we wtorek na rządzie przyjęta zostanie tarcza branżowa za grudzień i styczeń - zapowiedział w poniedziałek szef Polskiego Funduszu Rozwoju Paweł Borys. Obecnie tarcza branżowa obejmuje działalności z 45 sektorów.

Paweł Borys w rozmowie z radiem Tok FM podkreślił, że w ramach tarczy branżowej pomoc mogą uzyskać również samozatrudnieni, którzy nie są objęci Tarczą Finansową 2.0 PFR.

"Tarcza branżowa obejmuje m.in. możliwość wypłaty przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych tzw. postojowego w wysokości 2080 zł. Zapewne jutro na rządzie zostanie przyjęta za grudzień i styczeń" - zapowiedział Borys.

Tarcza branżowa to pakiet pomocowy dla firm, które zostały najbardziej dotknięte obostrzeniami wprowadzanymi w ramach walki z drugą falą pandemii. W ramach tarczy można skorzystać nie tylko ze zwolnienia z ZUS, dodatkowego świadczenia postojowego, małej dotacji do 5 tys. zł czy dofinansowania miejsc pracy z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych na poziomie 2 tys. zł w przeliczeniu na etat, ale też z rekompensaty dla gmin w związku z utraconymi dochodami z tytułu opłaty targowej.

Tarcza kierowana jest do firm objętych kilkudziesięcioma wskazanymi w ustawie kodami PKD. O wsparcie w ramach tego instrumentu mogą ubiegać się m.in. firmy reprezentujące branże gastronomiczną, kulturalno-rozrywkową (estradową, targową, fotograficzną, filmową, muzealną), sportową (fitness, siłownie, rekreacja, uzdrowiska), sprzedaży detalicznej (targowiska, bazary), turystyczną, transportową, edukacyjną, cateringową, usług pralniczych.

Według zeszłotygodniowych zapowiedzi wicepremiera, ministra rozwoju, pracy i technologii Jarosława Gowina w ramach tarczy branżowej za grudzień i styczeń do przedsiębiorców ma trafić 7 mld zł.

Tarcza branżowa ma objąć ok. 270 tys. firm, a wartość wsparcia udzielanego w jej ramach to ok. 4,5 mld zł miesięcznie.