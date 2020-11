Boryszew poprawia wyniki i zapowiada nową strategię

Odbudowa produkcji w segmencie Motoryzacja, wzrost efektywności w segmencie Stali, zmiany organizacyjne w segmencie Chemia oraz konsekwentne zarządzanie kosztami to zdaniem Piotra Lisieckiego, prezesa Boryszewa główne czynniki wpływające na wyniki grupy. Mimo spadku przychodów Grupa poprawiła wynik EBITDA. Na początku przyszłego roku Boryszew przedstawi nową strategię.

Przychody w Segmencie Chemia spadły o 16,9 proc., do 49 mln zł. Wynik EBITDA wzrósł do poziomu 4,7 mln zł. W Segmencie Chemia Grupa kontynuowała rozwój linii produktowej ERG CleanSkin, uzupełniając ofertę o skierowaną do dzieci i młodzieży serię FUN oraz wdrożyła nową strategię sprzedażową marki Borygo.Biorąc pod uwagę, że w trzecim kwartale na wynik miała wpływ nie tylko pandemia, ale także sezon urlopowy, Piotr Lisiecki osiągnięte w III kwartale 102 mln zł EBITDA uważa za dobry wynik. To o 10 mln złotych więcej niż przed rokiem i o 16 mln zł więcej, niż w drugim kwartale tego roku.Jesienią Grupa Boryszew sfinalizowała sprzedaż Impexmetalu, w praktyce zredukowanego do Aluminium Konin, co pozwoli na zmniejszenie zadłużenia grupy. Jest jednak także przyczyną potrzeby zmian w strategii rozwoju Grupy. Piotr Lisiecki poinformował, że nową strategię grupa przedstawi na początku przyszłego roku.W ciągu najbliższych tygodni ma się także rozpocząć restrukturyzacja segmentu Motoryzacja, a w zasadzie Boryszew Automotive Plastic. - Musimy podjąć kilka trudnych decyzji, żeby poprawić efektywność. Przychody i produkcja są na dobrym poziomie, ale marża pozostawia wiele do życzenia – powiedział Piotr Lisiecki i zaznaczył, że będą one dotyczyły głównie zakładów w Niemczech, z których nie wszystkie mają odpowiednią rentowność. Zakłady w Polsce i Rosji radzą sobie „zdecydowanie lepiej”.Czytaj także: Szwedzi kupują Impexmetal Boryszew jest także zainteresowany inwestycjami w generowanie energii elektrycznej z OZE, przy czym patrzy z zainteresowaniem zarówno na fotowoltaikę, jak i energię wiatrową. - Z uwagi na wzrost cen energii takie decyzje są absolutnie nieuniknione. W dodatku nasi partnerzy oczekują, że część wykorzystywanej naszej energii będzie pochodziła z OZE – powiedział Piotr Lisiecki, co może mieć związek z ambicjami Grupy Volkswagena, która dąży do neutralności pod względem emisji CO2, a to wymaga także eliminację emisji przy produkcji części dla tego odbiorcy.Mówiąc o perspektywach Piotr Lisiecki przypomniał, że wciąż niepewna jest sytuacja związana z rozwojem pandemii i jej wpływu na produkcję. - W zakładach codziennie pojawiają się nowe informacje o zachorowaniach. Kluczowa jest konsekwencja działań w celu utrzymania produkcji – powiedział Piotr Lisiecki i dodał, że brakuje informacji na temat tego, jak państwo będzie wspierać przedsiębiorstwa podczas kolejnych fal pandemii.