BOŚ Bank przypomina, że klienci banku mogą odwiedzać oddziały z psami. Ci, którzy odwiedzą placówkę banku ze swoimi pupilami, otrzymają ekologiczne zestawy do ich pielęgnacji. Akcja ruszy z początkiem sierpnia i potrwa do wyczerpania zapasów - poinformował bank we wtorkowym komunikacie.

Przygotowywane przez BOŚ paczki dla czworonogów będą zawierać kompostowalne woreczki na psie odchody, naturalne mydło oraz ekologiczną szczoteczkę do zębów dla psów.

Celem inicjatywy jest nie tylko informowanie o istotnej roli higieny i pielęgnacji u czwórnogów, ale również przypominanie, że w oddziałach oraz centrach biznesowych BOŚ wszystkie zwierzęta są mile widziane. Akcja stanowi kontynuację wcześniejszych projektów banku: "W BOŚ wszystkie pieski są mile widziane" oraz "Tak, Piesek Może Wejść Do Środka".

"Bank Ochrony Środowiska był pierwszym bankiem w Polsce, który oficjalnie zezwolił, czy wręcz zachęcał, by klienci odwiedzali oddziały wraz ze swoimi psami. Regularnie o tym przypominamy i staramy się upowszechniać podobne praktyki w całej Polsce. Uważamy, że zmuszanie klientów do pozostawiania zwierząt na zewnątrz nie jest niczym uzasadnione oraz naraża je na niepotrzebny stres. Ponadto, w upalne dni pozostawienie psa na zewnątrz może stanowić zagrożenia dla jego zdrowia i życia. Dlatego też w każdej z naszych placówek dbamy o to, aby pieski nie tylko mogły towarzyszyć swoim właścicielom i się ochłodzić, ale miały również dostęp do misek z czystą wodą" - powiedziała cytowana w komunikacie dyrektor Biura Komunikacji i Relacji Inwestorskich Aneta Stelmaszczyk.

Równolegle bank przygotował dla swoich pracowników projekt szkoleniowy. Będą oni mogli wziąć udział w zajęciach na temat udzielania pierwszej pomocy psom. Uczestnicy zapoznają się z podstawami anatomii psa, a także z ich parametrami życiowymi oraz objawami bólowymi. Program zajęć obejmie także zasady udzielania pierwszej pomocy zwierzęciu w przypadku wystąpienia dolegliwości układu pokarmowego, urazów mechanicznych i w stanach bezpośrednio zagrażających życiu. Kursanci zapoznają się ponadto z zasadami zabezpieczania miejsca zdarzenia oraz prawidłowego transportu psa. Szkolenia te są zaplanowane na sierpień.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl