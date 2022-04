BOŚ: już ponad tysiąc dotacji do leasingu w programie „Mój elektryk”

"Mój elektryk" to doskonały przykład efektywnej współpracy sektora publicznego z prywatnym w celu modernizacji polskiej gospodarki i realizacji założeń polityki klimatycznej. Pierwsze miesiące funkcjonowania programu pokazują, że dobrze odpowiada on na potrzeby rynkowe – mówi Wojciech Hann, prezes BOŚ. Bank w ciągu pół roku od uruchomienia dopłat do leasingu elektryków rozpatrzył już ponad 1000 wniosków.

Celem programu „Mój elektryk” jest ograniczenie zanieczyszczeń powietrza poprzez dofinansowanie zakupu lub leasingu pojazdów zeroemisyjnych.

W ciągu pół roku od uruchomienia dopłat do leasingu pojazdów elektrycznych w ramach programu „Mój elektryk” pozytywnie rozpatrzono ponad 1000 wniosków, a łączna wartość przyznanych dotacji to ponad 33,7 mln zł.

Wśród ich beneficjentów przeważają przedsiębiorcy, a najwięcej dotacji trafiło do klientów firm Arval Service Lease Polska, PKO Leasing i Volkswagen Financial Services - poinformował Bank Ochrony Środowiska (BOŚ).

Celem programu „Mój elektryk” jest ograniczenie zanieczyszczeń powietrza poprzez dofinansowanie zakupu lub leasingu pojazdów zeroemisyjnych. Program zakłada dwie ścieżki – dotacje na zakup pojazdów obsługuje bezpośrednio NFOŚiGW, a ścieżka leasingowa jest prowadzona przez Bank Ochrony Środowiska (BOŚ).

BOŚ jako pierwszy polski bank dołącza do proklimatycznej inicjatywy

Program w formule „jednego okienka”

Program jest realizowany w formule „jednego okienka” – wnioski o dopłatę do leasingu klienci składają w firmach leasingowych współpracujących z BOŚ. Dotychczas BOŚ zawarł umowy współpracy z 18 firmami leasingowymi i zapowiada, że kolejne firmy leasingowe przystąpią do programu w najbliższych tygodniach.

Postęp w realizacji programu sprawił, że w marcu 2022 NFOŚiGW podjął decyzję o zwiększeniu do 100 mln zł puli środków, które BOŚ może przeznaczyć na dopłaty do leasingu.

BOŚ podał, że łączna wartość przyznanych dopłat wynosi już ponad 33,7 mln zł, a ta kwota pokryje koszty opłaty wstępnej dla 1092 pojazdów elektrycznych, w tym m.in. 899 pojazdów kategorii M1 (samochody osobowe do przewozu max. 8 osób).

- „Mój elektryk” to doskonały przykład efektywnej współpracy sektora publicznego z prywatnym w celu modernizacji polskiej gospodarki i realizacji założeń polityki klimatycznej. Pierwsze miesiące funkcjonowania programu pokazują, że dobrze odpowiada on na potrzeby rynkowe – m.in. powiedział Wojciech Hann, prezes BOŚ, cytowany w komunikacie.

Setki nowych wniosków w przygotowaniu

BOŚ podał ,że wśród beneficjentów dotacji przeważają przedsiębiorcy, w tym osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (96,79 proc. dopłat).

Prezes BOŚ: węgiel zyskuje większą akceptację jako paliwo

Bank poinformował też , że najwięcej dotacji trafiło do klientów firm Arval Service Lease Polska., PKO Leasing i Volkswagen Financial Services. Wnioski złożone przez klientów tych firm stanowią ponad 86 proc. wszystkich przyznanych dotacji.

- Od współpracujących z BOŚ firm leasingowych otrzymujemy sygnały, że obecnie przygotowywane są setki kolejnych wniosków o dotację. Spodziewamy się, że w kolejnych miesiącach liczba chętnych na skorzystanie z dopłat do leasingu samochodów elektrycznych będzie systematycznie rosnąć - stwierdził Marek Szczepański, dyrektor Departamentu Programów Publicznych i Projektów Unijnych w BOŚ, cytowany w komunikacie.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl