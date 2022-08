BOŚ poprawia wynik. Stawia na zielone kredyty i elektromobilność

Bank Ochrony Środowiska w I kwartale 2022 roku osiągnął zysk na poziomie 83,9 miliona złotych wobec 6,9 milionów w analogicznym okresie roku minionego. Wynik odsetkowy w tym czasie wzrósł o 88,2 procent do 334 milionów złotych. Mając na uwadze dobre wyniki i stabilną sytuację finansową przyjęto strategiczne założenie, że spółka w 2023 roku osiągnie wynik 734 miliony złotych na działalności bankowej.

BOŚ zakłada poprawę wyników w kolejnych kwartałach.

Rośnie udział w portfelu zielonych kredytów.

Bank przeznaczy kolejne środki na finansowanie leasingu aut elektrycznych.

W pierwszym półroczu 2022 roku Bank Ochrony Środowiska osiągnął zysk netto na poziomie 83,9 milionów złotych wobec 6,9 miliona w analogicznym okresie roku ubiegłego. Równocześnie wynik odsetkowy wzrósł o 88,2 procent do 334 milionów złotych. Marża odsetkowa kształtowała się na poziomie 2,6 procent.

Ogólne koszty administracyjne wyniosły 237,3 miliona złotych, co oznacza wzrost o 20,4 procent. W tych ramach zawiera się także roczna składka na fundusz przymusowej restrukturyzacji banków ustalony przez BFG w wysokości 21,9 milionów złotych wobec 15,7 milionów w 2021 roku. Łącznie składki na BFG, wliczane w ciężar kosztów w pierwszym półroczu tego roku, wyniosły 33,1 miliony, a w analogicznym okresie w 2021 roku to było 21,4 milionów.

W ramach programu ugód dotyczących kredytów hipotecznych we franku szwajcarskim od stycznia do końca czerwca wpłynęło 598 wniosków. W ramach prowadzonych postępowań zawarto 126 ugód.

- Odnotowane w pierwszym miesiącach tego roku wysokie tempo poprawy wyników finansowych Grupy BOŚ, a także zmiany otoczenia zewnętrznego banku, między innymi uwarunkowania rynkowe i makroekonomiczne skłoniły nas do zaktualizowania strategii rozwoju na lata 2021-2023 i podwyższenia aspiracji finansowych BOŚ, pomimo wielu wyzwań i stanu znaczącej niepewności regulacyjno-gospodarczej, w jakim od dłuższego czasu funkcjonujemy. Zgodnie z opublikowanym w czerwcu tego roku projekcją finansowa zakładamy osiągnięcie w 2023 roku wynik na działalności bankowej powyżej 734 milionów złotych oraz wskaźnika ROE na poziomie 6,3 procent- powiedział cytowany w komunikacie prezes Banku Ochrony Środowiska Wojciech Hann

Zielone kredyty

Bank w swojej strategii rozwoju konsekwentnie dąży do do zwiększenia do 50 procent udziału zielonych kredytów w ogólnym wolumenie. Saldo zielonych kredytów na koniec czerwca stanowiło 5 miliardów złotych i było o 6 procent wyższe niż w grudniu 2021 roku. Oznacza to, że udział kredytów proekologicznych wzrósł do 39,4 procent wobec 37,1 na koniec roku minionego.

W związku z dużym zainteresowaniem dopłat do leasingu aut elektrycznych na początku sierpnia tego roku NFOŚiGW zwiększył pulę środków przekazanych do dyspozycji na ten cel w BOŚ w ramach programu "Mój elektryk w ramach ścieżki leasingowej" o 100 milionów złotych. Od początku roku wartość dotacji w tym programie wyniosła 81,5 miliona złotych.

Łączny współczynnik kapitałowy BOŚ na koniec I półrocza 2022 roku wynosi 14,32 procent.

