BOŚ przechodzi do chmury

Bank Ochrony Środowiska we współpracy z Chmurą Krajową opracował koncepcję transformacji swoich rozwiązań IT do modelu chmurowego. Technologia chmurowa ma stać się jednym z kluczowych narzędzi wsparcia realizacji strategii biznesowej banku. Ma pomóc w budowaniu przewag konkurencyjnych, wspierać komunikację i współpracę w organizacji oraz istotnie przyspieszyć prace nad wdrażaniem nowych rozwiązań.

Chmura to technologia, z której coraz odważniej korzystają firmy z różnych branż upatrując w niej skutecznego narzędzia do przyspieszenia rozwoju.

Dlatego BOŚ w ciągu pięciu lat chce przenieść blisko połowę aplikacji do chmury.

Nowo budowane rozwiązania mają być projektowane od razu do działania zgodnie ze standardami technologicznymi „CloudReady”.

Centrum kompetencji

