BOŚ: pula środków w ścieżce leasingowej "Mój elektryk" wzrosła do 400 mln zł

Łączna pula środków przeznaczonych na dopłaty w ramach ścieżki leasingowej programu "Mój elektryk" wzrosła do 400 mln zł z poziomu 250 mln zł – poinformował Bank Ochrony Środowiska w poniedziałek. Od początku realizacji programu wpłynęło 7900 wniosków o dopłaty na łączną kwotę 262 mln zł – dodano.

Jak wskazał Bank Ochrony Środowiska, program "Mój elektryk" zakłada dwie ścieżki - dofinansowanie zakupu lub leasingu pojazdów zeroemisyjnych. Dotacje dla osób fizycznych obsługiwane są przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, a ścieżka leasingowa prowadzona jest od listopada 2021 r. przez BOŚ. Przy uruchamianiu programu BOŚ początkowo miał do dyspozycji 20 mln zł; w marcu 2022 r. NFOŚiGW zdecydował o zwiększeniu tej puli do 100 mln zł.

"Utrzymująca się duża popularność programu skłoniła Fundusz do sukcesywnego zwiększania jego budżetu - do 200 mln zł w sierpniu 2022 r. oraz do 250 mln zł w styczniu br. W związku z ostatnią decyzją - łączna pula środków przeznaczonych na dopłaty wzrosła do 400 mln zł" - poinformował BOŚ.

Zauważono, że od początku realizacji programu do BOŚ wpłynęło 7900 wniosków na łączną kwotę ponad 262 mln zł, a NFOŚiGW zaakceptował dotychczas ponad 7300 wniosków na łączną kwotę ponad 244 mln zł.

Jak wskazał cytowany w informacji prasowej banku wiceprezes NFOŚiGW Paweł Mirowski, od początku br. do BOŚ trafiło 1130 wniosków o dopłaty na łączną kwotę 36,5 mln zł. Fundusz zatwierdził dofinansowanie dla 1105 wniosków na sumę prawie 35 mln zł - podkreślił Mirowski.

W informacji przytoczono dane Polskiego Stowarzyszenia Paliw Alternatywnych, zgodnie z którymi w Polsce na koniec marca br. zarejestrowanych było łącznie 67,1 tys. samochodów z napędem elektrycznym.

