BOŚ rozpocznie program ugód z klientami z kredytami frankowymi

W środę, 8 grudnia 2021 r., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Banku Ochrony Środowiska wyraziło zgodę na przystąpienie banku do programu ugód z klientami posiadającymi kredyty walutowe – poinformował BOŚ w komunikacie.

Jak wynika ze środowego komunikatu Banku Ochrony Środowiska, koszty wynikające z programu nie powinny przekroczyć 400 mln zł. Rezerwy na ten cel zostały zawiązane w całości już w roku ubiegłym. BOŚ podał, że program ugód wystartuje 31 stycznia 2022 r.



- Zgodnie z przyjętą uchwałą, możliwość zawarcia ugody dotyczy osób, które posiadają w BOŚ umowy kredytu zabezpieczone hipotecznie, denominowane w walucie obcej lub indeksowane do waluty obcej. Realizacja ugód odbywać się będzie w wariancie zaproponowanym przez Przewodniczącego KNF. Oznacza to, że dany kredyt zostanie przeliczony tak, jakby od początku był brany w złotych, a nie w walucie obcej - podano w informacji prasowej banku.



BOŚ dodał, że od 31 stycznia 2022 r. zainteresowani klienci będą mogli składać wnioski online o mediacje, by następnie, po spotkaniach z mediatorem i bankiem, zawrzeć ugodę.



- Bank Ochrony Środowiska pracował nad programem ugód od wielu miesięcy. Jesteśmy do niego w pełni przygotowani zarówno od strony operacyjnej, jak finansowej - rezerwy na pokrycie kosztów ugód zostały zawiązane już w 2020 r. Decyzja akcjonariuszy BOŚ o przystąpieniu do programu ugód nie odbije się zatem na bieżącej działalności banku i jego wynikach - powiedział cytowany w komunikacie prezes BOŚ Wojciech Hann.



BOŚ poinformował w komunikacie, że ma jeden z najmniejszych portfeli kredytów frankowych. Na koniec III kwartału 2021 r., po odjęciu rezerw, jego wartość wynosiła 776 mln zł netto. Rezerwy obecnie wynoszą 415 mln zł, czyli 48 proc. portfela kredytów frankowych brutto.



Bank podał także, że na koniec III kwartału 2021 r. BOŚ był pozwany w 582 sprawach związanych z kredytami walutowymi, a łączna wartość sporów sięgała niemal 168 mln zł. Obecnie, według wyliczeń banku, miesięcznie przybywa około 30 nowych spraw.

