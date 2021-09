BOŚ szuka zainteresowanych współpracą w realizacji "Mojego elektryka"

Bank Ochrony Środowiska ogłosił nabór dla firm leasingowych zainteresowanych współpracą w realizacji programu "Mój elektryk" - poinformował w czwartkowym komunikacie bank. Na dopłaty do leasingu zarezerwowano 400 mln zł.

Wyjaśniono, że bank prowadzi nabór dla firm leasingowych w trybie ciągłym. "Wnioski oceniane będą zgodnie z zasadami i kryteriami określonymi przez NFOŚiGW. Wszystkie firmy leasingowe spełniające kryteria będą mogły podpisać umowę współpracy z BOŚ, a ich klienci - otrzymać dopłaty" - poinformowano.

Leasingodawcy zainteresowani współpracą z BOŚ powinni wypełnić wniosek i przesłać go do banku drogą elektroniczną. Wniosek jak i szczegóły na temat programu dostępne są na stronie: www.bosbank.pl/moj-elektryk.

BOŚ w ramach programu "Mój elektryk" będzie udzielał firmom i instytucjom dopłaty do kosztów leasingu fabrycznie nowych pojazdów osobowych i dostawczych.

Budżet programu "Mój elektryk", którego wdrażanie zaplanowano na lata 2021-2026, wynosi 500 mln zł, z czego 400 mln zł jest przeznaczone na dopłaty do leasingu.

Od 12 lipca br. w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej trwa nabór wniosków od osób fizycznych chcących otrzymać dotację do zakupionego osobowego samochodu elektrycznego. Nabór ten potrwa do końca września 2025 r. Kwota dopłaty sięga 18 tys. 750 zł, a w przypadku rodzin wielodzietnych (posiadaczy Karty Dużej Rodziny, KDR) - 27 tys. zł. Program daje możliwość otrzymania z NFOŚiGW dotacji do zakupu fabrycznie nowych pojazdów zeroemisyjnych kategorii M1, których koszt nabycia nie przekracza 225 tys. zł, przy czym limit cenowy nie dotyczy posiadaczy KDR. Budżet naboru dla osób fizycznych wynosi do 100 mln zł. Ponadto w następnym kroku NFOŚiGW ma uruchomić wsparcie dotacyjne na zakupu pojazdów przez klientów instytucjonalnych (innych niż osoby prywatne).

Polskie Stowarzyszenie Paliw Alternatywnych w raporcie "Polish EV Outlook 2021" szacuje, że w 2025 r. łączna liczba całkowicie elektrycznych samochodów osobowych i dostawczych w Polsce może sięgać 300 tys., czyli ponad 20-krotnie więcej niż w 2021 r.

