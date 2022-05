BOŚ z nową, atrakcyjną EKOlokatą

Bank Ochrony Środowiska wyszedł naprzeciw potrzebom klientów i wzmocnił swoją ofertę o nową EKOlokatę. Chętni na bezpieczne inwestycje mogą liczyć nawet na 5 proc. w skali roku, a za każde zainwestowane 20 tys. zł BOŚ we współpracy z Lasami Państwowymi posadzi jedno drzewo na terenach leśnych dotkniętych kląskami żywiołowymi.

Bank Ochrony Środowiska w ramach wypełniania swojej proekologicznej misji stworzył kolejny produkt, który pozwala jego Klientom na dbanie zarówno o ekologię, jak i prywatne finanse. BOŚ w ramach EKOlokaty Promocyjnej oferuje oprocentowanie 5 proc. w skali 12 miesięcy, 4 proc. w skali 6 miesięcy oraz 3,3 proc. w skali 3 miesięcy. Lokatę można prosto i wygodnie otworzyć zarówno w placówce BOŚ, jak i przez internet. Minimalna kwota środków na lokacie uzależniona jest od sposobu założenia lokaty. W placówce oraz bankowości elektronicznej wynosi 1 tys. zł, a za pośrednictwem strony internetowej www.bosbank.pl 10 tys. zł. Warto jednak pamiętać o tym, że BOŚ wraz z Lasami Państwowymi posadzi jedno drzewo za każde ulokowane 20 tys. zł w ramach akcji „Las oszczędności”. Maksymalna kwota, którą można umieścić na lokacie to 500 tys. zł, jednak każdy może założyć dowolną liczbę takich lokat. Ponadto nie trzeba posiadać konta w BOŚ, by skorzystać z oferty.

— Jako Bank Ochrony Środowiska chcemy dodawać ekologiczny akcent do każdego produktu jaki oferujemy. Za sprawą nowej EKOlokaty Promocyjnej można zadbać nie tylko o własne finanse, ale też dołożyć swoją cegiełkę do odbudowy terenów leśnych, które ucierpiały w wyniku klęski żywiołowej. To oczywiście mały krok, ale z setek małych kroków składają się znaczące osiągnięcia — mówi Wojciech Hann, prezes zarządu BOŚ.

— Utrzymanie lasów w jak najlepszym stanie to priorytetowe zadanie Lasów Państwowych. Sadzenie młodego pokolenia drzew to działanie wpisujące się w ideę zrównoważonego gospodarowania zasobami naturalnymi — dodaje Józef Kubica p. o. dyrektor generalny Lasów Państwowych.