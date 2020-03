Bosak o tarczy antykryzysowej: wreszcie jest, ale brakuje wskazania źródeł finansowania

Dobrze, że rząd wreszcie przedstawił antykryzysowy plan działania; największe wątpliwości budzi brak wskazania źródeł finansowania - stwierdził w środę kandydat Konfederacji na prezydenta Krzysztof Bosak w rozmowie z PAP.

Premier Mateusz Morawiecki przedstawił w środę po posiedzeniu Rady Gabinetowej pakiet działań wspierających przedsiębiorców, pracowników i inwestycji publicznych w obliczu epidemii koronawirusa, nazwany tarcza antykryzysową. Szacunkowa wartość pakietu to ok. 212 mld zł.

"Dobrze, że rząd wreszcie przedstawił antykryzysowy plan działania. To, co budzi największe wątpliwości, to brak wskazania źródeł finansowania" - powiedział Bosak w rozmowie z PAP.

Według niego, zapowiedziane inwestycje w ochronę zdrowia i infrastrukturę wskazują, że na poczet tych 212 mld zł, mają być "zaliczone przesunięcia pieniędzy, które już są w sektorze publicznym". Kandydat Konfederacji na prezydenta zwrócił też uwagę, że "poza zapowiedziami, nie mamy na razie żadnych konkretów", a przy działaniach kryzysowych - jak podkreślił - liczą się przede wszystkim "konkretne rozwiązania ustawowe", gdyż "powiedzieć można wszystko, a ważne jest, jak to ma być zrealizowane".

Pytany, czy posłowie Konfederacji poparliby projekty ustaw, które byłyby oparte o propozycje zaprezentowane w środę w tzw. tarczy antykryzysowej, Bosak ocenił, że "to nie są propozycje, a jedynie zapowiedzi propozycji". "Jak się pojawią propozycje, to je ocenimy. W tej chwili nie ma ani źródeł finansowania, ani szczegółowych reguł transferu tych pieniędzy. To są rzeczy na wysokim poziomie ogólności" - stwierdził.

"Pakiet antykryzysowy jest potrzebny. W poniedziałek przedstawiłem osiem punktów takiego pakietu, wzorowanego na najlepszych rozwiązaniach stosowanych już przez inne państwa. Cieszę się, że rząd uwzględnił te pomysły" - powiedział.

Pytany o główne założenia jego programu antykryzysowego, Bosak zaznaczył, że najważniejsze jest ulżenie firmom w kosztach zatrudnienia. "A więc odroczenie o rok terminu zapłaty składek ZUS i podatku od wynagrodzeń oraz zwolnienie osób prowadzących działalność gospodarczą ze składek ZUS płaconych za siebie" - wyliczał. Zauważył, że przedsiębiorcy, którzy zbankrutują, "i tak nigdy nie zapłacą ani ZUS-u, ani podatku". Wskazał też na propozycje natychmiastowego zwrotu VAT i uwolnienie środków zamrożonych na rachunkach split payment". Według niego kredyty obrotowe z BGK powinny być nieoprocentowane dla firm tracących płynność finansową.