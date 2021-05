Bosch będzie się w Polsce rozwijał

- Koncern Bosch stawia na Polskę. Będziemy rozwijać obszary, w których działamy tu obecnie, i sprowadzać nowe linie, segmenty działalności – powiedział Rafał Rudziński, prezes spółki Robert Bosch w Polsce. Nastąpi to m.in. na fali skracania łańcuchów dostaw i lokowania produkcji w krajach, gdzie łatwiej osiągnąć neutralność klimatyczną procesów i produktów.

Koncern neutralny klimatycznie

Teraz czas na ślad węglowy dostawców

Czytaj także: Elektromobilność i sztuczna inteligencja rzeczy to przyszłość Boscha Kolejnym powodem umieszczania nowej działalności w Polsce są spodziewane zmiany w łańcuchach dostaw. Zdaniem Rafała Rudzińskiego, to nie tylko wynik pandemii i przerwania dostaw z Azji.- W tych obszarach, gdzie pracujemy, łańcuchów dostaw nie da się zmienić szybko... Trwa dyskusja, grupa poszukuje nowych lokalizacji dla działalności prowadzonej dotychczas w Chinach, ale to bardziej wynik ochrony klimatu niż pandemii. Wielu producentów, szczególnie w motoryzacji, chce spełniać odpowiednie normy emisyjności lub dąży do neutralności klimatycznej swoich wyrobów, a to wymaga także zmniejszania śladu węglowego dostaw i dostawców – mówi Rafał Rudziński.W maju 2019 roku prezes koncernu ogłosił deklarację, że do końca 2020 grupa Bosch i jej 400 zakładów produkcyjnych będzie neutralna klimatycznie.– Już w lutym 2020 osiągnięto neutralność, co potwierdził audyt – zaznaczył Rafał Rudziński.W ramach dążenia do neutralności klimatycznej Bosch w Polsce zawarł umowę na dostawy certyfikowanej zielonej energii. W planach ma także własną farmę fotowoltaiczną.Czytaj także: Ogniwa paliwowe wchodzą w rolę elektrociepłowni Innym elementem ograniczania śladu węglowego było zredukowanie liczby podróży, zwłaszcza lotniczych.– Jeszcze przed pandemią zaczęliśmy przechodzić na organizowanie telekonferencji, aby ograniczyć liczbę podróży – powiedział Rafał Rudziński.Osiągnięcie neutralności w działaniach koncernu to dopiero pierwszy etap. Teraz grupa chce skłonić dostawców do redukcji ich śladów węglowych. Planowane na najbliższe lata ograniczenie tych śladów o 15 proc. oznacza uniknięcie emisji 67 mln ton CO2.Według Rafała Rudzińskiego znaczna część polskich dostawców, zwłaszcza większych firm, jest na to gotowa. Dążenie do redukcji śladu węglowego wymaga jednak wsparcia rządu, m.in. w takich obszarach jak ekomodernizacja.