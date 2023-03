Brak pieniędzy z Unii wyhamuje Polskę. Policzyli, ile stracimy

"Dostęp Polski do 75 mld euro jest zagrożony w sporze o sądownictwo" - poinformowała agencja Bloomberg. Tempo koniecznych zmian wyhamowało po złożeniu przez prezydenta Andrzeja Dudę wniosku do Trybunału Konstytucyjnego.

W piątek 24 marca premier Mateusz Morawiecki zapewniał, że "nie ma problemu z wypłatami z Funduszu Spójności" i do Polski wpłynęły zaliczki.

Serwis Business Insider postanowił przyjrzeć się temu, co dla Polski oznaczałby ewentualny brak unijnych pieniędzy m.in. tych z Funduszu Spójności.

Swoją analizę redakcja zaczyna od przytoczenia raportu przygotowanego dla Polskiej Fundacji im. R. Schumana i Fundacji Adenauera. Wynika z niego, że członkostwo naszego kraju w Unii Europejskiej zapewniło ponad połowę łącznego wzrostu PKB po 2003 r. Średniorocznie wynosił on 3,6 proc. i 1,6-2,1 pkt proc. zapewniał dostęp do jednolitego rynku. Napływ funduszy unijnych dokładał co roku 0,3-0,5 pkt proc.

W imponującym tempie doganiamy resztę Europy. Dużo zyskuje Polska Wschodnia

Środki unijne znacząco pomogły też w nadganianiu „zapóźnień” wschodnich województw w stosunku do unijnej średniej.

Z danych Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej wynika, że najmocniej ze środków spójności skorzystały najuboższe województwa w Polsce: podlaskie, podkarpackie, świętokrzyskie, lubelskie i warmińsko-mazurskie. Liczone w parytecie siły nabywczej PKB per capita (produkt krajowy brutto przypadający na jednego mieszkańca) we wschodniej Polsce w 2020 r. sięgnęło 53,4 proc. unijnej średniej. Bez wsparcia unijnych funduszy wynik ten wynosiłby zaledwie 48,5 proc. - twierdzi Business Insider.

W tym samym raporcie zapisano, że roczna wartość środków na spójność w latach 2023-2029 będzie wynosił 1,25-2 proc. polskiego PKB, przy czym wskaźnik ten najwyższy będzie w 2023 r., a z każdym kolejnym będzie powoli malał.

Brak unijnych środków to bardzo wyraźny sygnał dla inwestorów

Prognoza zakłada osiągnięcie 80 proc. średniej unijnego PKB już na przełomie lat 2025/2026, a w 2029 r. osiągnięcie poziomu blisko 84 proc. tej średniej. Bez środków UE nie byłoby to możliwe w tak szybkim czasie

Redakcja Business Insider alarmuje: ewentualne wstrzymanie transferów na politykę spójności istotnie obniży również i tak radzące sobie słabo inwestycje.

- Fakt, że od 2004 r. jesteśmy w Unii Europejskiej, bardzo mocno obniżał ryzyko inwestycyjne w naszym kraju. Jeśli nie otrzymamy tych środków, to w świat pójdzie informacja: Polska jest na kursie kolizyjnym z Brukselą. Dla potencjalnych inwestorów będzie to sygnał, że w Polsce dzieje się coś złego. Jeśli dołożymy do tego wojnę tuż za naszą granicą, to postrzeganie Polski jako miejsca do lokowania inwestycji z całą pewnością zostanie mocno nadszarpnięte - ostrzega w tekście redakcji BI ekonomista Marek Zuber.

